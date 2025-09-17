超越中國 阿聯酋成非洲最大投資國
鉅亨網新聞中心
非洲的投資版圖正在經歷一場重大轉變。最新數據顯示，阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）在 2019 至 2023 年間，對非洲的累計承諾投資額高達 1,100 億美元，一舉超越同期中國的投資規模，躍升為非洲最大的外國直接投資來源國。
阿聯酋在非洲的投資策略展現出高度的多元性。其投資近 65% 流向再生能源領域，其中 Masdar 公司扮演關鍵角色，計畫在 2030 年前投資 100 億美元，於非洲建置 10 吉瓦的清潔能源設施。此外，阿聯酋的投資重點也涵蓋東非地區的能源、農業、港口及基礎建設等領域。
相較於傳統國家主導的模式，阿聯酋的投資方式更為靈活，多透過私人與主權基金共同推動專案，使得專案執行速度快，有效掌握市場機會。這種雙軌並行的能源策略，不僅順應全球能源轉型趨勢，同時也確保了投資回報的穩定性。
中國投資轉向審慎務實
與此同時，中國在非洲的投資策略正朝向更為審慎與務實的方向轉變。儘管基礎建設仍是主要投資領域，但中國已從過去的大規模貸款模式，逐漸過渡到風險更可控的投資方式，例如採用小額分散策略、推廣公私合營（PPP）模式，並將重心放在能源轉型、數位經濟等戰略性產業。
這種轉變旨在提升投資品質與永續性，以建立更健康穩定的中非經貿關係。雖然這可能短期內影響投資規模，但從長遠來看，有助於深化中國在非洲的影響力，從「工程承包商」轉型為「綜合合作夥伴」。
中國在非洲的影響力不僅限於硬體建設，也透過孔子學院、醫療援助和科技合作等方式，積極提升軟實力。這種硬實力與軟實力的結合，讓中國在非洲建立起更為深入且持久的合作關係。
雖然阿聯酋憑藉雄厚資本快速取得領先，但在文化軟實力方面相對較弱，其影響力更多依賴於資本與外交關係。然而，阿聯酋投資規模超越中國，意味著全球南方國家正在重新定義投資流向，也預示著非洲未來發展將迎來更多元化的合作夥伴。
