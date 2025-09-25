2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-25 09:28

根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。

阿聯酋航空連三冠 達美居次中國南航擠掉日航

GYBrand 全球品牌研究院周三 (24 日) 發布《2025 年全球最有價值航空公司 10 強排行榜》顯示，阿聯酋航空憑藉卓越的品牌策略，連三年穩居榜首，達美航空、美聯航、美國航空分列第二、三、五位，卡達航空位列第四，漢莎航空與英國航空緊隨其後，新加坡航空、全日空分別佔據第八、九席，中國南方航空為唯一入圍的中國航空公司，以 AAA 品牌強度躋身十強。

本次榜單評估聚焦品牌價值，而非傳統規模指標，透過財務表現、品牌影響力、永續發展能力等維度綜合考量。阿聯酋航空透過持續拓展新興市場航線網絡，強化高端服務體驗，特別是與皇家馬德里、阿森納等頂級足球俱樂部的深度合作，將品牌深度植入全球數億球迷文化，塑造了獨特的全球化形象。

達美航空則以科技創新為驅動，推出 AI 禮賓服務、SAF 永續航空燃料採購及常旅客計畫優化等舉措，樹立了數位化與綠色發展的產業標竿，卡達航空也靠著元宇宙行銷、跨產業生態聯盟建構及 SAF 規模化應用，引領產業未來趨勢。漢莎航空亦透過綠色轉型計畫與歐洲樞紐優勢強化，精準涵蓋商務與家庭客群。南方航空則受惠於中國航空市場復甦，透過航線加密、智慧服務升等及新一代客艙內裝創新，成功躋身全球前十，但其作為十強中唯一虧損航司的現狀，也為後續發展帶來挑戰。

儘管全球情勢複雜多變，全球航空公司前十大品牌總價值仍達到 8.7% 的顯著成長，反映出民航市場開放與政策優化的正面效應。中國 240 小時過境免簽政策的放寬，帶動中轉客流爆發式成長，美聯航、南航等重量級航空公司透過 AI 調度系統優化、智慧中轉服務等技術創新，大幅提升營運效率。

服務體驗層面，漢莎航空 AI 客服、英國航空動態打包技術及南航「廣州中轉通」等創新實踐，精準響應免簽政策帶來的需求升級。

綠色轉型方面，全球可持續航空燃料 (SAF) 產能突破 480 萬噸，成本下降 28%，新加坡航空、達美航空及南航在大興機場的 SAF 應用，加速了產業低碳發展步伐。

GYBrand 首席分析師金良鑫指出，新技術與政策的協同效應正推動全球航司進入良性循環，重量級企業品牌價值可望持續成長。隨著 AI 技術與綠色轉型的深度融合，未來料將有更多航空公司入選世界品牌 500 強。