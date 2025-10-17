〈美股盤後〉華爾街收黑 Zions暴雷引發對地區銀行擔憂

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-10-17 05:28

‌



美國股市周四 (16 日) 收低，地區銀行出現疲軟跡象令投資人感到不安，且市場情緒持續受到美中貿易緊張局勢升溫與美國政府停擺的壓力。

美國股市周四(16日)收低(圖：Reuters/TPG)

Zions Bancorporation(ZION-US) 股價暴跌 13%，此前該行披露其加州業務部門兩筆貸款出現意外損失，進一步加劇投資人對潛在信貸壓力的擔憂。由於利率仍處高位，銀行業在經濟不確定環境下舉步維艱。

‌



Western Alliance(WAL-US) 股價重挫 10.8%，該銀行宣布已對其中一名借款人提起詐欺訴訟。自美國汽車零件供應商 First Brands 及汽車經銷商 Tricolor 於 9 月倒閉以來，市場對商業貸款的疑慮日增。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在本周財報會議上表示，「當你看到一隻蟑螂，通常代表還有更多。」這是他對 First Brands 與 Tricolor Holdings 倒閉事件的評論。Jefferies(JEF-US) 因持有部分 First Brands 曝險，周四再跌 10%，本月累計下跌達 25%。

隨著標普 500 指數近日創新高，投資人同時關注美中之間的進展。此前貿易戰再度升溫，美國總統川普威脅自 11 月 1 日起對中國商品加徵 100% 的關稅，並採取其他新措施，回應中國對稀土的出口限制。

全球最大先進半導體製造商台積電 (TSM-US) 對人工智慧 (AI) 投資前景釋出樂觀展望，但多檔 AI 概念股仍小幅走低，Palantir(PLTR-US) 與 Meta Platforms(META-US) 下跌 0.8%，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.5%。

Salesforce(CRM-US) 上漲 4%，該公司預期 2030 年營收將突破 600 億美元，高於華爾街預期。

受 AI 樂觀情緒及降息預期支撐，華爾街今年屢創新高。標普 500 指數今年目前上漲 12%，目前本益比達到預期獲利的 23 倍，為五年新高。

本周美國大型銀行公布的亮眼財報，也顯示經濟韌性仍強。官方經濟數據則因政府持續關門而延遲發布。根據 LSEG，分析師平均預估標普 500 企業第三季整體獲利年增 9.2%，高於兩周前預期的 8.8%。

標普 500 保險類股指數走低，指標股 Travelers Companies(TRV-US) 季營收低於預期，股價跌近 3%。Marsh & McLennan(MMC-US) 營運利益持平、保險業務成長放緩，股價大跌 8.5%。

標普 500 指數 11 大類股中有 10 項下跌，金融類股領跌，跌幅 2.75%，能源類股次之，跌 1.12%。

數據顯示，10 月費城聯準銀行商業指數下降 12.8 點，遠低於《路透》經濟學家預估的上升 8.5 點。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示，因就業市場數據表現不一，他支持在 10 月再降息一次。

美股周四 (16 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 301.07 點，或 0.65%，收 45,952.24 點。

那斯達克指數下跌 107.54 點，或 0.47%，收 22,562.54 點。

S&P 500 指數下跌 41.99 點，或 0.63%，收 6,629.07 點。

費城半導體指數上漲 32.96 點，或 0.49%，收 6,800.02 點。

NYSE FANG + 指數下跌 67.69 點，或 0.42%，收 16,036.34 點。

標普 500 指數 11 大類股中有 10 項下跌。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收低。Meta (META-US) 下跌 0.76%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.17%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.51%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.6%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 5.45%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.28%。

企業新聞

甲骨文 (ORCL-US) 公布大型 AI 基礎設施專案毛利率預期，緩解華爾街對獲利能力的疑慮。該公司表示，六年總營收達 600 億美元的 AI 基礎設施專案，毛利率可達 35%。消息帶動股價上漲 3%

微軟宣布為 Windows 11 推出多項 AI) 升級，進一步擴充旗下 Copilot AI 助理功能，使其更能自動化日常操作並連結不同裝置間的服務，提升使用者體驗。使用者現在可透過喚醒詞「Hey Copilot」啟動 AI 助理，並以語音方式執行指令。

全球最大眼鏡集團 EssilorLuxottica 第三季營收年增 11.7% 至 68.7 億歐元，優於市場預期的 8.5%。與 Meta 合作推出的 AI 眼鏡銷售呈「指數級成長」，成為關鍵成長動能。

因應川普政府對家具課徵最高 50% 關稅，全球最大家居零售商 IKEA 正加大美國本土生產。經營 IKEA 九成門市的 Ingka 集團執行長 Jesper Brodin 指出，該集團已承諾在 2023 年投資 22 億美元，用於在美國開設新店和建造生產設施。

華爾街分析

LNW 投資長 Ron Albahary 表示，「我認為信貸市場確實存在一定程度的緊張情緒，」「若你在這行待得夠久，就不會忽視任何潛在的黃旗警示。」

U.S. Bank Wealth Management 投資策略師 Tom Hainlin 指出，「美中貿易的不確定性增加，加上言詞對立升溫，使經濟與市場的穩定性受到影響。」

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 表示，「市場對信貸相關損失格外敏感，」「地區銀行的消息讓市場很不安，因此小型金融股多數下跌。」

Ellerbroek 補充道，「川普政府想要影響與掌控的事比以往任何政府都多…… 他們不斷以出乎意料的方式震撼市場。這種情況會持續下去，投資人只能接受並保持警覺。」