鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-17 08:20

‌



遭新加坡主權基金控告 蔚來高層：炒作數年前舊案。(圖:shutterstock)

該訴訟於 8 月在紐約南區提起，將蔚來 CEO 李斌以及前 CFO 奉瑋列為被告。GIC 指控蔚來汽車透過與寧德時代、國泰君安國際、湖北科投等共同成立的武漢蔚能電池資產有限公司，涉嫌誇大收入與利潤、隱瞞控制關係，並誤導投資者，導致 GIC 在蔚來的投資上遭受損失。

‌



GIC 指控蔚來通過將電池銷售給蔚能一次性確認收入，同時將資產折舊轉移出表，涉嫌違反美國會計準則 (GAAP)。

然而，根據 10 月 3 日的法庭文件，一名法官下令暫時中止 GIC 對蔚來的案件，原因據報是因為與一樁先前的集體訴訟高度相似，以避免資源浪費和潛在衝突。

截至周四（16 日）晚上 10 時，蔚來並未在聯交所發公告回應事件。

港股收市後，多家中國媒體引述匿名蔚來高層回應報導，稱案件並非近期事件，亦非針對近期經營狀況，而是源於作空機構 Grizzly Research 的指控，重申數年前已反駁該報告並無依據，涉及許多錯誤、無根據的推測以及誤導性結論和詮釋。

該集體訴訟案源於 2022 年 6 月 28 日 Grizzly Research 發布的做空報告，該報告指控蔚來通過控制子公司 Weineng（蔚能）非法提前確認電池租賃收入（pull forward revenue），違反 GAAP（一般公認會計原則）。該集體訴訟於 2022 年在同一法院提起，目前仍在進行中，涉及類似的指控，包括蔚來隱瞞對 Weineng 的控制權、虛增超過 6 億美元收入等。

2022 年 8 月 26 日，蔚來發佈公告稱，公司已針對做空報告完成了獨立內部審查，審查全程由獨立委員會在第三方專業顧問的協助下進行，其中包括一家國際律師事務所以及一家知名法務會計師事務所（非蔚來公司審計師）的法務會計專家，均未發現不當之處，所有指控均不成立。