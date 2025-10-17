鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 01:25

‌



美國總統川普周四 (16 日) 表示，他已與俄羅斯總統普丁完成電話會談，形容通話「非常有成效」。他指出，雙方討論了中東和平、俄烏戰後貿易合作及高層外交會談的安排，並同意在匈牙利布達佩斯舉行領袖會晤，確切日期仍待協商，以尋求讓俄烏戰爭早日落幕。

布達佩斯見！川普曝與普丁將親自會面商討俄烏和平(圖：REUTERS/TPG)

中東停火後轉向歐洲 川普盼「雙戰場和平」

‌



川普在社群平台 Truth Social 發文指出，普丁在通話一開始祝賀美國「在中東實現偉大的和平成就」，稱這是「數百年來的夢想」。川普表示，他相信中東的成功將有助於推動與俄羅斯的談判，使雙方「邁向結束戰爭的重要一步」。

川普近期成功斡旋以色列與哈瑪斯之間的脆弱停火。他強調，結束加薩衝突與俄烏戰爭是其外交政策的核心目標，並透露對和平進程「充滿信心」。外界認為，這通電話象徵川普在中東停火後，將外交重心轉向歐洲戰場的和平進展。

川普並提到，普丁在通話中特別感謝美國第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 對兒童事務的持續投入，並表示「這項工作將繼續推展」。川普形容，這部分交流氣氛融洽，展現兩國在人道議題上的善意。

高層會談下周登場 布達佩斯峰會擬討論終戰方案

川普透露，雙方花費相當多時間討論戰後的美俄貿易前景。他指出：「我們花了很多時間談論當俄烏戰爭結束後，美國與俄羅斯的經濟往來與合作。」他並表示，經濟互信將是穩定未來雙邊關係的重要基礎。

通話最後，兩人同意由雙方高層顧問下周展開預備性會談，作為領袖峰會前的準備。川普說，美方會議將由國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 率領，並有多位官員共同參與，會議地點尚未決定。之後，他與普丁將在布達佩斯舉行正式會晤，時間尚未敲定，雙方預計討論「如何結束這場不光彩 (Inglorious) 的戰爭」。

川普近期也加大對盟友施壓，要求包括印度與歐洲國家全面停止購買俄羅斯能源。他聲稱，印度總理莫迪已同意配合，但印方外交部表示「並不知情」。川普強調，美國不排除針對仍與俄國貿易的國家祭出更高關稅，以擴大對莫斯科的經濟壓力。

近月以來，川普多次暗示可能允許烏克蘭獲得美國「戰斧」(Tomahawk) 巡弋飛彈，以增加對俄反擊能力。他先前表示：「若戰爭無法達成協議，我可能會考慮讓他們得到戰斧。」普丁則警告，若美方供應該武器，將「開啟戰爭全新階段」，並重創俄美關係。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫 (Sergei Ryabkov) 上周也表示，「安克拉治會談激發的推動力已逐漸消散」，暗示雙方過去數月的對話未見實質進展。分析人士指出，若川普與普丁在布達佩斯如期會晤，將是雙方六年來首次舉行正式雙邊峰會。

川普將晤澤倫斯基 烏方盼美國提供長程武器

川普並表示，他將於周五 (17 日) 在白宮橢圓辦公室會見烏克蘭總統澤倫斯基，討論與普丁的通話內容，並針對俄烏情勢進行更深入交流。這將是兩人今年第四次面對面會談。

消息人士指出，澤倫斯基預計在會中重申烏克蘭對長程飛彈與防空系統的需求，並可能提議建立無人機生產合作，以及尋求美方協助重建能源供應網絡。他也預料將再次敦促川普加強對俄制裁，以迫使莫斯科重返談判桌。