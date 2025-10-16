八成英國學生依賴AI！牛津示警：青少年思考更快卻更膚淺

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-16 21:06

根據《商業內幕》周四 (15 日) 報導，牛津大學出版社最新研究顯示，八成英國青少年使用 AI 工具完成課業。研究發現，這些工具雖能提升學習速度，卻可能削弱批判性思考能力。

牛津研究人員指出，青少年在AI協助下學習速度更快，卻失去批判性思考的深度。(圖:Shutterstock)

AI 正在改變新世代的學習方式，牛津大學研究人員更指出，AI 可能也在改變他們的思維模式。

速度與深度的拉鋸：AI 重塑學習模式

牛津大學出版社於 8 月針對 2,000 名 13 至 18 歲英國學生進行調查，結果發現，八成受訪青少年使用 AI 工具完成學業與作業。許多學生表示，這些工具幫助他們「思考得更快」、「解決難題」，但專家警告，這種新獲得的流暢性可能付出代價。

歐洲教育神經科學中心主任、報告共同作者 Erika Galea 表示：「當今學生開始與機器並肩思考，他們在處理想法時變得更流暢、更快速，但有時卻失去了暫停、提問和獨立思考帶來的深度。」

她補充：「未來真正的挑戰不是掌握技術，而是在合成認知與 AI 時代，維護人類思想的深度。」

13 歲男孩坦言：已經依賴 AI

儘管超過九成學生表示，AI 至少幫助他們發展一項學術技能，但六成學生也認為 AI 正在其他方面損害他們的能力：四分之一學生表示 AI 讓學習變得「太容易」，十分之一學生認為 AI 限制創造力、降低批判性思考需求。

一名 13 歲男孩坦言，他現在已經「對它產生依賴」。

教師們同樣感到擔憂。三分之一學生表示，教師對在課堂使用 AI 缺乏信心，51% 學生希望學校提供更明確指引，說明何時應負責任地使用這些工具。

教育目標不變：獨立思考才是關鍵

牛津研究人員主張，教育體系必須進化，在運用 AI 教學的同時，避免讓學生像 AI 那樣思考。

教師兼《課堂上的 Alpha 世代》共同作者 Olga Sayer 在報告中表示：「AI 改變了我們的學習方式，但沒有改變我們學習的原因。」她補充：「教育的最終目標始終如一，就是獨立且創造性地思考，並成長為一個完整的人。」

牛津研究人員呼籲學校納入 AI 素養、後設認知訓練與教師支援，協助學生平衡速度與反思——確保他們不只學得更快，更要學得更聰明。