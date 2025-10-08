鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-08 18:00

2025 年「台灣創新技術博覽會」將於本 (10) 月 16 日 - 18 日於台北世貿一館登場，由經濟部、國科會及中研院等 11 個部會共同主辦，外貿協會與工研院執行，預估吸引來自日、美、英等 19 國近 450 家廠商、展出近 1,100 件專利技術展出。貿協表示，此次創博會將以 AI 應用為核心，展現台灣在產學研領域的創新能量，也以解方回應民生與產業需求。

創博會10/16世貿登場 展出AI應用產業與永續發展。(圖：貿協提供)

貿協表示，生成式 AI 正加速翻轉世界，據國際研調公司預測，今 (2025) 年全球 AI 支出將達 2,270 億美元，2030 年更將突破 19.9 兆美元，迎來全新 AI 經濟時代，台灣身為全球半導體重鎮，為 AI 發展奠定關鍵硬體基礎，賴清德總統也提出「半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊」五大信賴產業，凸顯台灣在全球科技供應鏈中的關鍵角色。

貿協指出，此屆創博會亦呼應此趨勢，以「AI 跨域創新，智慧驅動未來」為主軸，規劃「發明競賽區」、「台灣專利超級站」、「創新經濟館」、「未來科技館」及「智慧永續館」等展區，打造跨域整合平台，促進專利交流，推動產業升級與國際合作。另由各政府單位領軍之「創新經濟館」、「未來科技館」及「智慧永續館」亦為創博會一大亮點。

其中「創新經濟館」以「AI 生態系．串流百工百業」為核心，展示 AI 在半導體、資安、通訊、製造與綠色永續等領域的最新成果，包括「新一代智慧網路資安維運整合與 AI 分析技術」及「混紡纖維多光譜影像 AI 識別技術」等，展現 AI 如何串聯產業、提升效能。