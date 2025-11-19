經濟部統籌無人機國家隊 2030年國內產值將突破400億元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
國科會今 (19) 日舉行第 18 次會議後記者會，聚焦永續淨零科技、無人科技產業發展以及政府智慧治理案。國科會表示，政府近年積極推動無人機產業發展，已具備成果，未來將委由經濟部統籌，整合國發基金及國防部等相關部會資源，強化無人機自主研發，以期帶動國內供應鏈升級與聚落發展，預期至 2030 年無人機總產值將可突破 400 億元。
為打造台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，行政院於今 (2025) 年 10 月核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，在 2025 年至 2030 年投入總經費 442 億元，由經濟部統籌，整合國發基金、國科會、工程會、海委會、交通部、數發部及國防部等資源，強化無人機自主研發，並以系統整合與在地化製造能量，為打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。
經濟部產發署指出，無人機產業發展兼具國防自主與產業創新雙重戰略意涵，統籌型計畫聚焦「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落暨生態系」及「完善無人載具相關管理規則」四大策略，促進軍民應用並進與上下游鏈結，協助業者取得國際認證並拓展全球市場。
國科會表示，目前台灣無人機業者約有 250 家，擁有零組件或原材料、模組與整機製造整合的完整供應鏈，且具備快速、彈性的生產能力等競爭優勢，去 (2024) 年產值 50.5 億元，已切入全球主要商用無人機公司 (如美國 Skydio、法國 Parrot) 之供應鏈。
國科會主委吳誠文進一步指出，無人機為五大信賴產業之重要一環，具技術密集與應用廣泛特性，在統籌型計畫的四大策略與跨部會攜手推動下，將可打造具競爭力的產業生態系，推升台灣於無人機民主供應鏈中的戰略地位。
