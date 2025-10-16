鉅亨研報 2025-10-16 14:15

一、AI 伺服器爆單，T-Glass 材料供應吃緊

【時事觀察】T-Glass缺貨潮來襲！南電、欣興、景碩誰能搶下AI載板漲價紅利？ (圖:shutterstock)

AI 伺服器熱潮持續延燒，推升高階載板材料「T-Glass 玻纖布」需求飆升。T-Glass 具備低熱膨脹、訊號損耗低的特性，是 ABF 與 BT 載板不可或缺的關鍵材料。

目前全球八成供應掌握在日本日東紡與美國 PPG 手中，外資預估 2025 年供需缺口達 25%，交期從 8 週拉長至 30 週以上。材料價格短短數月內上漲三成，載板廠庫存壓力倍增。日系廠商雖投入 150 億日圓擴產，但要到 2026 年底才能開出產能，短期內供應緊張局面難解。

二、載板廠啟動漲價潮，毛利率回升啟動

隨著材料成本與需求雙升，台灣載板廠於 10 月正式啟動漲價潮。ABF 載板報價平均上漲逾 10%，AI 專案更漲 3 至 4 成；BT 載板同步調漲 15%，為今年第三波漲價。

儘管 T-Glass 僅占載板成本不到一成，但產品售價上漲幅度更高，顯示廠商趁勢修復過去兩年低迷的獲利空間。外資預期，載板廠毛利率將從上半年的 0–5% 回升至 10–20%，重返榮景。

三、AI 載板需求續熱，台廠誰最受惠？

日本 Ibiden 持續擴產輝達 AI 伺服器用 ABF 載板，顯示 AI 需求將延續至 2026 年。台廠中南電（8046）以報價彈性成最大贏家，能快速反映原料上漲；欣興（3037）擁有技術優勢並打入輝達 Blackwell 平台供應鏈；景碩（3189）則受惠 BT 載板高比重與營收年增 27% 的動能。

外資觀察，T-Glass 用量結構正從 BT 載板轉向 ABF 載板，當供應吃緊，廠商勢必優先分配高毛利產品，產業漲價循環可望重現 2020–2022 年的榮景。

