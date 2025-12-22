鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-22 19:09

網路儲存設備 (NAS) 威聯通 (7805-TW) 今 (22) 日掛牌上櫃，但傳出有 NAS 裝置遭駭客入侵並竊取資料兜售，對此，威聯通表示，第一時間啟動內部資安調查機制，並就目前可得資訊進行初步釐清，判斷本事件屬於特定單一使用者設備之維運疏失，非服務平台的系統性資安弱點。

威聯通表示，依據調查結果顯示，駭客所披露之受害裝置為 QTS 4.3.6 版本的 TS-228。經查，QTS 4.3.6 並未有大規模安全事件回報，因此，PSIRT 小組研判，本事件屬於特定單一使用者設備之維運疏失，導致設備遭未授權第三方入侵並存取資料。

針對有媒體報導稱駭客已取得 myQNAPcloud 服務平台層級存取權限，威聯通指出，該名用戶並未啟用 myQNAPcloud 安全連線服務，目前無任何證據顯示本事件與 myQNAPcloud 服務有關。

威聯通表示，myQNAPcloud 平台經查無漏洞、無遭入侵情形，亦無技術證據支持駭客取得雲端平台、帳號驗證機制或後端服務之說法。綜合判斷，本事件較可能源於使用者端設備之網路曝露與安全設定問題，而非 myQNAPcloud 服務平台的系統性資安弱點。

威聯通表示，事發後依既有資安處理流程，已進行即時針對相關通報進行技術分析，確認影響範圍與可能成因透過既有管道嘗試聯繫相關使用者，提醒其設備可能存在資安風險，並協助使用者完善設備安全設定，確保後續使用之安全性；公司亦具備完善的用戶個資保護機制，持續依程序進行處理。

針對任何可能影響用戶資安的事件進行審慎評估與必要說明，後續處理與資訊揭露將由 QNAP PSIRT 小組持續完成完整事件鑑識與分析，並於調查結束後，依公司資訊揭露原則，正式彙整事件調查報告公告於公司官方網站。