金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 小克重商品庫存告 急被迫停售

鉅亨網新聞中心 2025-10-16 08:50

‌



面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。

金價飆漲，日本散戶蜂擁搶購金條。（圖：Shutterstock）

日本國內零售金價周三（15 日）已經突破每克 2.24 萬日元，近兩年間幾乎翻倍。日本國內通膨抬頭和日元貶值，推動以日元計價的黃金價格自 2020 年底翻了近 4 倍。

‌



據《日經新聞》周四報導，零售商也普遍反映，與過往金價上漲時不少人選擇拋售不同，如今更多投資者因預期價格將持續攀升而買入。

最新消息顯示，由於銷售情況持續火爆，日本零售店裡的 50 克以下金條庫存快速下降。由於 100 克金條的售價已經達到 220 萬日元，所以小克重商品天然更受散戶投資者青睞。

當地知名金店田中貴金屬已經從上周開始停售 50 克及以下金條，多家競品的官網也顯示小克重商品售罄。

這些經銷商出售從 5 克裝到 1 公斤裝的金條，同時還賣金幣和黃金工藝品。

據《日經新聞》報導，田中貴金屬零售部門銷售企劃經理 Ayako Takashina 說，公司的原材料採購沒有問題，黃金庫存也很充足，但金條的生產能力跟不上需求。田中等經銷商通過採購黃金，在工廠熔鑄後製成金條銷售。

目前田中貴金屬正在加強生產能力，預期到 11 月下旬才能逐步恢復銷售。

另一家主要經銷商石福金屬工業的零售業務負責人 Nanae Kawauchi 回憶，大概是在 9 月下旬金價漲至每克 2 萬日元時，前來購金的客戶數量激增。