金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 小克重商品庫存告 急被迫停售
鉅亨網新聞中心
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。
日本國內零售金價周三（15 日）已經突破每克 2.24 萬日元，近兩年間幾乎翻倍。日本國內通膨抬頭和日元貶值，推動以日元計價的黃金價格自 2020 年底翻了近 4 倍。
據《日經新聞》周四報導，零售商也普遍反映，與過往金價上漲時不少人選擇拋售不同，如今更多投資者因預期價格將持續攀升而買入。
最新消息顯示，由於銷售情況持續火爆，日本零售店裡的 50 克以下金條庫存快速下降。由於 100 克金條的售價已經達到 220 萬日元，所以小克重商品天然更受散戶投資者青睞。
當地知名金店田中貴金屬已經從上周開始停售 50 克及以下金條，多家競品的官網也顯示小克重商品售罄。
這些經銷商出售從 5 克裝到 1 公斤裝的金條，同時還賣金幣和黃金工藝品。
據《日經新聞》報導，田中貴金屬零售部門銷售企劃經理 Ayako Takashina 說，公司的原材料採購沒有問題，黃金庫存也很充足，但金條的生產能力跟不上需求。田中等經銷商通過採購黃金，在工廠熔鑄後製成金條銷售。
目前田中貴金屬正在加強生產能力，預期到 11 月下旬才能逐步恢復銷售。
另一家主要經銷商石福金屬工業的零售業務負責人 Nanae Kawauchi 回憶，大概是在 9 月下旬金價漲至每克 2 萬日元時，前來購金的客戶數量激增。
黃金以作為避險資產聞名，常在危機時期受追捧。今年以來，由於全球投資者對美國政府政策愈發感到擔憂，多股力量共同帶動金價快速上漲。
在這個節骨眼上，被視為支持財政擴張政策的高市早苗，贏得自民黨總裁選舉，加劇了日元進一步貶值，進而帶動日本貴金屬零售商的零售價格加速上漲。
儘管美日利差正在縮小，但不論高市早苗還是反對派聯盟，最終都指向更加寬鬆的財政政策，多數分析師認為，日元會持續貶值。
三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師 Daisaku Ueno 表示：「黃金被視為一種有效的貨幣多元化選擇，可保護資產價值免受日元貶值風險影響。」
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉金價勢如破竹 史上首度突破4200美元
- 黃金價格屢創新高、漲勢有撐？專家：美國散戶才剛加入派對
- 美銀預測：明年黃金衝上5000美元 白銀上看65美元
- 聯準會開啟降息循環 跟著護國神山卡位金融債 FT金融債10+帶你月月領
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇