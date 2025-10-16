鉅亨網編輯林羿君 2025-10-16 06:30

在金融市場短期的起伏不定之下，一場更為深遠的跨資產重新定價浪潮正在悄然展開。隨著各國預算赤字持續膨脹，投資者對主權債券及其計價貨幣的長期價值產生擔憂，一種被市場稱為「貶值交易」（debasement trade）的現象正受到越來越多基金經理人的關注。

金銀狂飆只是開場！席捲全球的「貶值交易」在玩什麼把戲？(圖:shutterstock)

核心邏輯：印鈔機與政治壓力

「貶值交易」的核心推動力來自於對政府財政紀律鬆弛的擔憂，以及各國央行可能面臨的政治壓力。

隨著政府債務達到天文數字，市場猜測各國央行將被迫壓低利率，以減輕巨額債務利息負擔。這一過程，很可能透過持續的「印鈔」來實現，進而導致通膨加劇和法定貨幣的長期價值被侵蝕。

這本質上被視為是現代版的「劣幣」浪潮，即政府以更廉價的貨幣稀釋債務。

近期多個全球主要市場的動盪印證了投資者的擔憂：

日本和歐洲： 隨著日本政壇傳出偏向刺激的政策動向，日元和日本國債遭遇拋售；同時，法國的財政問題引發政治動盪，衝擊了歐元和歐元區債券。

英國：英國即將公佈的預算案也令其國債市場心神不寧。

美國：儘管美元近期有所反彈，但美國政府不斷擴大的財政赤字（預計將接近 2 兆美元）及其對聯準會（Fed）獨立性的攻擊，已使人們對美國國債作為「世界主要無風險資產」的地位產生懷疑，導致長期收益率保持在高位。

金屬與數位資產的崛起

黃金年內漲幅已逾 50%，近期突破每盎司 4,000 美元的歷史高位；白銀也創下歷史新高。加密貨幣方面，儘管市場偶有恐慌性拋售，比特幣今年迄今仍上漲逾 20%，價格屢創新高。

貝萊德公司澳洲前固定收益部門負責人 Stephen Miller 指出，在他 40 年的市場經驗中，從未見過如此大規模的資金從貨幣和公債轉向替代資產，他認為這可能「還只是個開始」。

華爾街重量級人物也加入辯論

知名作家兼對沖基金顧問納西姆 · 塔勒布（Nassim Taleb）指出，不斷膨脹的美國赤字正在埋下難以避免的債務危機種子。

新加坡 Blue Edge Advisors 合夥人 Calvin Yeoh 表示，全球不僅面臨經濟放緩導致的貨幣實際價值縮水，更遭遇政府穩定性惡化的雙重困境。

Eurizon SLJ Capital Ltd. 的策略師甚至警告，如果各國央行開始拋售所有法定貨幣，黃金價格可能觸及 8,500 美元。

專家普遍認為，「貨幣貶值進程」將會加速，因為在債務上升和人口老化的背景下，政客更容易選擇通過寬鬆貨幣來應對，而不是實施嚴苛的緊縮政策或大力刺激經濟成長。

Andromeda Capital Management 的 Alberto Gallo 警告，政策制定者可能正在考慮貨幣改革，最終結果可能導致通膨根深蒂固、法定貨幣進一步貶值以及長期利率上升。