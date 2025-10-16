鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-16 04:30

就在蘋果 (AAPL-US) 推出性能升級版 Vision Pro 之際，由三星、Google、高通（Qualcomm）(QCOM-US) 聯合開發的旗艦安卓混合現實（XR）頭戴裝置也將迎來正式發布。

三星正面迎擊升級版蘋果Vision Pro，下周發表安卓XR頭戴裝置。（圖：Shutterstock）

根據三星的邀請函，將在美東時間 10 月 21 日晚上 22 點（台灣時間 22 日早上 10 點）舉行主題為「開放無界——多模態 AI 新時代」的 Galaxy 發表會，主角就是已經打磨一年有餘的「無限項目」（Project Moohan），也是首款搭載安卓 XR 系統的裝置。

三星強調，這是一款「全新類別的原生 AI 平台」，將日常實用功能與沉浸式新體驗無縫融合，得以「真正釋放 XR 技術的真正潛力」。

在短短 16 秒的預熱影片中，三星強調了頭戴裝置的螢幕素質，並展示了地圖、體育賽事直播等應用場景。

在上周爆料中，三星頭戴裝置的規格參數已經被曝光些許。

三星頭戴裝置將配備 4K micro-OLED 螢幕，PPI（每英寸像素數）達到 4032，兩塊螢幕總共能呈現 2,900 萬像素，高於蘋果 Vision Pro 的 2,300 萬像素。

三星自己就是 OLED 螢幕巨頭，所以顯示效果更強並不令人意外。

重量方面，三星頭戴裝置只有 545 克，考慮到蘋果 Vision Pro（重 600～650 克）用戶普遍吐槽「頸椎難以承受頭顯之重」，三星新品佩戴的舒適感應該會好上一些。

這款設備將配備高通驍龍 XR2 + 晶片，支援手勢、眼動和語音追蹤，以及 6 DoF 控制器。通過外接電池，三星頭顯的常規使用的續航為 2 小時，影片播放續航為 2.5 小時，與 Vision Pro 一樣。