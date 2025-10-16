鉅亨網編輯林羿君 2025-10-16 07:00

今年以來，無論是 4 月的關稅恐慌，還是 9 月的科技股回檔修正，市場每一次的劇烈波動，都在華爾街引發了相同的反射動作：買入更多 ETF。這種集體衝動，推升美國交易所交易基金（ETF）今年以來流入規模突破 1 兆美元，創下該產業有史以來最快的資產流入速度。

史上最強ETF熱！從標普500到比特幣 資金狂灌1兆美元創新高。(圖:shutterstock)

這種最初用於穩健分散投資的工具，如今已成為市場上最響亮的信心宣言，也是 2025 年牛市的脈動。資金湧入的速度比該行業 30 年歷史上的任何時候都要快，這表明對於這種稅務效率工具的樂觀情緒，已在各類交易員中轉化為本能。

光是先鋒集團的標普 500 追蹤基金就吸引了約 930 億美元的資金，而與比特幣、黃金和槓桿押注相關的基金也都吸納了數十億美元。

這種原本為穩定配置而設計的結構，如今已成為一個即時的情緒機器，既是不斷自我滋養的反彈的引擎，也是反彈的迴聲。

彭博產業研究截至 9 月的數據顯示，今年的資金流入相當猛烈，每個月的流入量都大約是往常季節性平均水平的 3.5 倍。彭博分析師預計，2025 年的資金流入總額可能達到約 1.25 兆美元。

ETF 機構 TMX VettaFi 的行業研究主管 Roxanna Islam 表示，「趨勢走向哪裡，ETF 的資金流就跟著去哪裡，無論是比特幣、另類資產，還是更廣泛的股票市場。ETF 也已成為投資者首選的工具，為 ETF 行業的資產成長創造了完美風暴。」

資金流量並非該產業唯一值得關注的指標，2025 年新 ETF 發行數量也有望達到前所未有的水準。彭博社彙編的數據顯示，發行商已推出超過 800 檔新基金，超過了去年創下的紀錄。光是 9 月，就推出了超過 115 檔新產品，創下了單月紀錄。如果第四季度仍能保持每月 77 檔新發行產品的步調，那麼一年內發行的新 ETF 數量將首次達到 1,000 檔。