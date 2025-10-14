鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-14 15:30

‌



美國現貨比特幣和以太幣現貨 ETF，周一 (13 日) 出現大規模的資金淨流出，總額高達 7.55 億美元。根據 SoSoValue 數據，比特幣 ETF 單日流出 3.2652 億美元，而以太幣 ETF 則轉出了 4.2852 億美元，顯示出投資者在宏觀不確定性下，對風險資產的明顯迴避。

比特幣價格回落至11.2萬美元附近 現貨ETF單日大規模流出(圖:shutterstock)

而本周的反彈走勢，也在周二亞市午盤轉為疲軟，比特幣跌回 11.2 萬美元附近，以太幣則在 4000 美元關卡附近掙扎。

‌



資金本周由 ETF 撤離，主要歸因於市場對美中之間貿易戰升級的擔憂。美國總統川普威脅對中國進口商品徵收新關稅的言論，引發了投資者拋售科技股和加密貨幣等高風險資產。

周末期間，加密貨幣市場因此受到衝擊，經歷了歷史上最大規模的爆倉，市值在數日內被抹去超過 5000 億美元。比特幣在此次暴跌中首當其衝，價格從上周觸及的 126,000 美元歷史高點大幅下跌，最低曾跌至 103,800 美元。

在比特幣現貨 ETF 方面，共有六檔基金出現資金變動。其中，灰度 (Grayscale) 的 GBTC 流出金額最大，達到 1.4539 億美元。緊隨其後的是 Bitwise 的 BITB，流出 1.1564 億美元。其他出現流出的基金包括 Fidelity 的 FBTC(9328 萬美元)、Ark & 21Shares 的 ARKB(2112 萬美元) 和 VanEck 的 HODL(1144 萬美元)。

儘管市場整體趨於謹慎，貝萊德 (BlackRock) 的 IBIT 是當天唯一一支實現正向資金流入的比特幣 ETF，流入額為 6036 萬美元。

綜合來看，雖然有大量資金撤出，比特幣 ETF 的總交易價值依然達到了 66.3 億美元，總淨資產為 1571.8 億美元，約占比特幣總市值的 6.81%。

以太幣現貨 ETF 面臨的拋售壓力更為顯著。在九檔基金中，有七檔出現資金變動，且當日沒有任何資金流入記錄。貝萊德的 ETHA 遭受重創，淨流出 3.1013 億美元，這是該基金自首次亮相以來表現第二差的一天。

其他主要流出包括灰度的 ETH 流出 4967 萬美元、ETHE 流出 2099 萬美元。此外，Fidelity FETH 流出 1912 萬美元，Bitwise ETHW 流出 1280 萬美元，VanEck ETHV 流出 934 萬美元，Franklin EZET 流出 646 萬美元。