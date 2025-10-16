鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 16:47

‌



1 萬元普發現金有重大進展，立法院院會預計明（17）日處理《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案》，在朝野黨團達成共識下，可望順利三讀通過。財政部長莊翠雲今（16）日於立法院財政委員會備詢時證實，若預算案通過，總統於下週公告施行後，普發現金作業最快將於 11 月上旬「按次序」展開，5 種發放方式以目前已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助的族群，「直接入帳」最快領到。

普發1萬發放時程落槌！財長鬆口：這3種人第一批領 11月上旬「直接入帳」。（鉅亨網資料照）

國民黨立委賴士葆質詢時緊盯發放時程，莊翠雲部長回應，財政部將在總統公告特別預算當天立即召開記者會，向大眾詳細說明包括發放方式及時程等細節。她強調，發放現金必須兼顧安全與準確性，確保造冊不能重複或遺漏，因此必須做好萬全準備。

‌



針對發放流程，莊翠雲推估，造冊整理完畢約需 5 個工作天。雖然有立委期盼能提前至 10 月底發放，但財政部仍以謹慎核對名單為首要原則，預計 11 月上旬將是啟動發放作業最務實的時程。

財政部規劃，此次普發 1 萬元將比照過去普發 6,000 元，提供 5 種領取管道，以符合不同民眾的需求：

1. 直接入帳：針對已領取勞保年金、國民年金、老農津貼等特定政府補助的族群。

2. 登記入帳：供民眾上網登記銀行帳戶。

3. ATM 領現：利用自動櫃員機領取。

4. 郵局領現：前往郵局臨櫃領取。

5. 造冊發放：針對特定偏鄉或弱勢族群。

莊翠雲強調，在所有領取方式中，將以「直接入帳」最為快速且優先，這類特定族群將會是第一批領到 1 萬元現金的民眾。