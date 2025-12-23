鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-23 20:10

南部鄉親前往日本更方便了！交通部民航局今 (23) 日宣布，台灣虎航 (6757-TW) 新闢的台南 - 熊本與高雄 - 熊本航線皆在今日開啟首航，本周 25 日虎航台南 - 沖繩航線也將首航，未來南部直飛日本已有 9 處航點，台灣旅客選擇前往日本旅遊將更為多元。

民航局：虎航12/25台南-沖繩啟動首航 南部直飛日本將達9處航點。(圖:民航局提供)

今日在台南市長黃偉哲、民航局長何淑萍與台灣虎航商務長許致遠共同見證下，首航台南 - 熊本航線；虎航高雄 - 熊本因同是首航，站方特別準備「水門禮」慶賀，台灣虎航董事長黃世惠與也陪旅客搭乘首航班機前往熊本。

何淑萍指出，感謝虎航回應南部鄉親的期待，努力整合各項資源，讓兩國民眾能有更頻密的航班可供利用，台南歷史悠久，人文底蘊豐富，更是美食之都，台南與熊本間僅需 2.5 小時航程，相信將能吸引更多日人前來台南旅遊，促進當地旅遊發展，希望大家共同努力，使這條航線能更加充分的運用。

民航局表示，自疫情後，台日往來持續熱絡，依交通部觀光署最新統計，今 (2025) 年 1-9 月國人前往日本居首位，占比約 3 成，累計逾 500 萬人次；目前營運台日航線的航空公司計有 18 家，飛日本達 33 處航點，其虎航飛航日本已有 25 處，為台南飛航日本航點最多的航空公司。