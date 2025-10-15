search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

富旺發行6億元CB完成籌資6.18億元 明天掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北


台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制，造成房市交易冷清且可能延續到今年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中由富旺國際 (6219-TW) 發行有擔保可轉換公司債 (CB) 6 億元完成募集，並將在明 (16) 日上櫃掛牌交易。

cover image of news article
左為富旺董事長林宗毅、圖右為總經理林祐任。(圖：富旺提供)

富旺國際這筆有擔保可轉換公司債以 103.05 元發行，完成募集 6.18 億元，轉換價訂爲 21.17 元，溢價率 105%，


今年以來已有包括上市櫃的建商包括太普高 (3284-TW) 皇翔 (2545-TW) 及亞昕 (5213-TW) 等，陸續以發債或辦理發行現金增資股完成市場籌資。 

富旺 2025 年上半年財報營收 682 萬元，稅後虧損 2.21 億元，每股虧損 1.77 元，富旺到 2025 年第二季底的負債比爲 86.01%。

文章標籤

富旺亞昕皇翔CB

相關行情

台股首頁我要存股
富旺18.3-2.14%
太普高22.85+9.86%
皇翔43.25+2.00%
亞昕24.4-0.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

中弱短強
太普高

74.07%

勝率

#一紅吃三黑

中弱短強
太普高

74.07%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
富旺

85.71%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty