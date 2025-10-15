彭金隆：正是台灣承接資金趨勢絕佳契機 以「大贏小輸」策略打造亞資中心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-15 22:11

金管會主委彭金隆今（15）日出席「亞洲資產管理中心發展論壇」致詞指出，隨著全球資產規模不斷擴大與財富管理需求提升，台灣具備充沛資金、堅實產業基礎與國際競爭優勢，正是承接趨勢、吸引國際布局的絕佳契機。金管會將以「大贏小輸」的策略，在優勢領域全力衝刺，推動台灣成為具國際影響力的亞洲資產管理中心。

彭金隆表示，截至今年 7 月底，全體金融機構存款已超過新台幣 63 兆元，國內資產總規模逼近 130 兆元，企業獲利屢創新高，半導體與新創科技等產業在全球供應鏈中具舉足輕重地位。台灣不僅擁有資金優勢，更有吸引國際資產管理機構來台設點的潛力。

他指出，為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會近年來聚焦五大核心方向推動改革。首先，在壯大資產管理規模方面，持續鬆綁法規，吸引外資來台設立區域中心，並推動高雄資產管理試辦專區，同時開放多元商品與服務，包括主動式與被動式多資產 ETF、高資產客戶產品及創新保險服務。

其次，推動「普惠永續融合計畫」，發展綠色與永續基金商品，培養 ESG 及國際資產管理專業人才，並推動具有台灣特色的 TISA 個人投資儲蓄帳戶，以提升全民資產管理參與度。第三，全面擴大財富管理規模，放寬私人銀行業務，例如加入家族辦公室服務範疇，提供跨業顧問服務，帶動創新與多元資產發展。

第四，引導資金投入公建方面，彭金隆指出，金管會結合相關部會成立「資本市場服務團」，增加政策誘因，引導保險業與民間資金投入公共建設。第五，壯大資本市場，在既有的資本市場結構下積極招商、擴大市場規模，例如推動「創新板 2.0」，打造具國際競爭力的亞洲創新投資平台，深化跨境合作與雙掛牌機制，協助業者擴大國際布局。

彭金隆分析，環顧全球的金融中心，他們發展過程當中各有優勢，很難有任何一個地方能同時擁有所有的優勢，台灣也一樣，希望在台灣有優勢的地方，能夠全力來衝刺 能夠大贏一段，但是在有劣勢的地方，就像大家常講的「少輸為贏」，台灣應以「大贏小輸」的組合拳走出具有台灣特色的競爭利基。

彭金隆強調，全球金融中心發展各具優勢，台灣可在自身強項全力衝刺，同時也有劣勢的地方，因此只要少輸就是贏，他認為，應使出靈活的「大贏小輸」組合拳策略，發揮台灣具特色的競爭利基。他也指出，台灣的「亞洲資產管理中心」也應該要有發展腹地的概念，可以全球台商與產業鏈作為核心布局腹地，展現台灣在全球金融體系中的獨特定位。