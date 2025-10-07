search icon



富旺擬發行6億元CB籌資轉換價21.17元 訂10/16掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北


台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制，造成房市交易冷清且可能延續到今年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中由富旺國際 (6219-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 6 億元，轉換價訂爲 21.17 元，溢價率 105%，並將在 10 月 16 日上櫃掛牌交易。

cover image of news article
左為富旺董事長林宗毅、圖右為總經理林祐任。(圖：富旺提供)

依排程估算，富旺國際這筆有擔保可轉換公司債 6 億元可望在第四季完成募集。富旺國際這筆 CB 主辦證券商爲統一證券 (2855-TW)。


今年以來已有包括上市櫃的建商包括太普高 (3284-TW) 皇翔 (2545-TW) 及亞昕 (5213-TW) 等，陸續以發債或辦理發行現金增資股完成市場籌資。 

富旺 2025 年上半年財報營收 682 萬元，稅後虧損 2.21 億元，每股虧損 1.77 元。

台股首頁我要存股
富旺19.25+0.52%
統一證24.95+3.31%
太普高22.5-0.22%
皇翔44.25+1.72%
亞昕24.55-0.81%

