富旺擬發行6億元CB籌資轉換價21.17元 訂10/16掛牌交易

台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制，造成房市交易冷清且可能延續到今年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中由富旺國際 (6219-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 6 億元，轉換價訂爲 21.17 元，溢價率 105%，並將在 10 月 16 日上櫃掛牌交易。