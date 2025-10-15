宜鼎：DRAM漲價沒有盡頭 Edge AI案件指數型成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-15 16:56

工業記憶體模組大廠宜鼎 (5289-TW) 董事長簡川勝今 (15) 日指出，AI 需求爆發帶動記憶體市場出現結構性缺口，特別是 DDR4 產能緊縮情況嚴重、價格「看不到盡頭」。同時，公司持續攜手輝達 (NVDA-US) 等大廠衝刺 Edge AI，目前集團累計案件數已突破千件，涵蓋機器人、無人機、智慧城市等應用，邊緣 AI 正進入指數型成長階段。

右四為宜鼎董事長暨總經理簡川勝。(鉅亨網記者魏志豪攝)

針對 DRAM 市況，簡川勝指出，目前 AI 應用的爆發性成長，讓記憶體供需錯位，各大原廠將產能轉向高階的 HBM 與 DDR5，使得 DDR4 供應被大幅縮減，而 DDR4 雖屬舊規格，但仍是工控、網通等長期應用的主力，而平台轉換需要多年才能完成，導致市場出現缺口。

簡川勝說，每季、每個月大家都以為 DDR4 價格漲到頂了，但它還在漲，這波缺貨潮是一去不回，從業以來沒有見過如此現象，坦言這是甜蜜的負擔，尤其目前原廠與供應商都在檢視合作夥伴的價值，而宜鼎專注在工控與邊緣 AI 領域，可望在取得料源方面更具優勢。

針對 Edge AI，簡川勝指出，集團 Edge AI 累計案件已超過 1,000 件，涵蓋機器人、無人機、智慧交通、智慧工廠、醫療影像等多元領域，尤其看好生成式 AI 出現後，讓既有工業應用升級，也帶來企業 AI 的新市場，目前接案呈現跳躍式的指數型成長，宜鼎旗下安提國際即 100% 聚焦 Edge AI 方案。