助攻鋼構業 合庫銀主辦126億聯貸 力挺皆豪旗下「金安獎」永青營造

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 19:12

‌



由合庫金控 （5880-TW）旗下合庫銀行統籌主辦之永青營造工程等值新台幣 126 億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，順利完成募集，今 (15) 日於台南舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合庫銀事長林衍茂代表授信銀行團與皆豪集團總裁曾國展及永青營造董事長曾國進共同完成聯貸合約簽署。

助攻鋼構大廠 合庫銀主辦126億聯貸 力挺皆豪旗下「金安獎」永青營造。（圖：合庫提供）

永青營造為皆豪集團旗下事業，從初期的鋼構廠房工程，逐步拓展業務，現已是兼具鋼結構產製及工程營繕的雙重能力之營造集團，憑藉著經營團隊的豐富經驗，參與了多項國內外重大建設工程，許多民間高科技廠房及政府公共工程皆是出自永青營造之手。

‌



永青營造為響應政府居住正義，積極投入社會住宅興建工程，並將永續、節能、綠建築的概念納入興建設計，更連續兩年榮獲勞動部職業安全衛生署「金安獎」及「優良營造業」等殊榮，業界口碑備受肯定。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，114 年第三季聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受好評。

在綠色金融方面，合庫銀行積極響應政府淨零轉型政策，並配合經濟部深度節能措施，訂定「節能服務業專案貸款作業要點」，導入 ESCO 商業模式之企業放款，以資金支持企業減碳，實踐綠色金融使命。