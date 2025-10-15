鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-15 14:00

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 周三 (15 日) 公布季度財報，單季淨訂單超越市場預期，但公司同時發出預警，預計 2026 年來自中國的銷售額將出現顯著下滑。

ASML訂單超預期 但預警中國需求將顯著下滑(圖:shutterstock)

根據財報數據，ASML 在 2025 年第三季度的淨訂單達到 54 億歐元。這一數字略高於分析師預期的 53.6 億歐元。ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示，第三季淨銷售額為 75 億歐元，毛利率為 51.6%，符合公司指引，稱其為「穩健的一季」。

‌



儘管訂單表現強勁，Fouquet 仍強調對 2026 年中國市場的擔憂。他指出：「我們預計中國客戶的需求，以及因此導致的我們 2026 年在中國的總淨銷售額，將顯著下降。」這一下滑是與 2024 年及 2025 年在中國大陸的業務量相比而言的。

然而，ASML 對整體前景保持樂觀。Fouquet 表示，公司預期 2026 年的總淨銷售額不會低於 2025 年。Degroof Petercam 分析師 Michael Roeg 評論表示，訂單略微超出預期，意味著 2026 年銷售額將「持平或增長」。ASML 計畫在明年 1 月份提供更多關於 2026 年展望的細節。

推動 ASML 業務增長的主要動力，來自 AI 相關投資的持續積極勢頭。ASML 是全球唯一一家生產用於製造最複雜 AI 晶片所需之極紫外光微影 (EUV) 機器的公司。公司正在受益於 AI 基礎設施支出的大幅增長。Fouquet 指出，AI 投資的趨勢正在延伸至更多客戶，涵蓋領先的邏輯晶片和先進的動態隨機存取記憶體領域。他補充說，ASML 的銷售額將有利於其尖端設備。

在近期展望方面，ASML 維持了 2025 年全年財測，預計銷售額將比 2024 年增長約 15%，毛利率約為 52%。公司預計第四季度的銷售額將在 92 億歐元至 98 億歐元之間，毛利率在 51% 至 53% 之間，這表明全年將強勁收尾。

此外，ASML 宣布將於 2025 年 11 月 6 日支付每股 1.60 歐元的期中股息，ASML 在第三季根據當前的回購計畫購買了約 1.48 億歐元的股票。