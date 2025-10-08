鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-08 11:10

2025 年 10 月 15 日至 17 日，第二屆灣區半導體產業生態博覽會 (灣芯展 2025) 將在深圳福田會展中心開幕。從公佈的部分參展企業名錄來看，國際企業有艾司摩爾、泛林半導體、住友化學、日立等，而中國半導體新秀新凱來也將參展。此外，新凱來旗下萬里眼技術有限公司也將參展。

ASML泛林都來了！「灣芯展」15日登場 新凱來攜31設備要讓「國產半導體」進全球供應鏈名單

在「灣芯展 2025」上，萬里眼裡將發佈多個新品，包括高速實時示波器、儀器產品及解決方案展示等。作為半導體領域的新星，與新凱來存在業務合作的公司市場關注度較高。

根據投資人互動平台「數據寶」及其它公開資訊，多家跟新凱來業務有關聯的公司浮出水面。利和興在投資者關係互動平台回復，新凱來是其客戶。

路維光電也表示，去年開始跟新凱來合作，新凱來採購公司的掩膜版產品，同惠電子亦稱新凱來是重要客戶之一，雙方具有長期的合作關係。

脫胎於華為 2012 實驗室的新凱來，用三年蟄伏換來了石破天驚的破局。這家由深重投全資控股的 「國家隊」今年 3 月亮相 SEMICON China 時，31 款核心設備瞬間引爆全場，從支援 7 奈米以下製程的「武夷山」刻蝕機，到缺陷率驟降 30% 的薄膜沉積設備，直接擊碎國外巨頭的技術霸權。

如今的新凱來已手握超過百億訂單，中芯國際、長江存儲等巨頭紛紛拋來橄欖枝，650 億估值背後是國產設備國產化率從 5% 飆升至 60% 的硬實力。

從實驗室到量產線，從零組件到系統方案，這家深圳企業正以「解決製造連續性」為使命，在半導體設備戰場撕開一道關鍵缺口。

「灣芯展」這場由深重投與產業聯盟聯手打造的盛會，精準狙擊行業四大痛點，用「設備升級 + 供應鏈自主 + 創新破局 + 融資賦能」的組合拳，構建起前所未有的產業賦能體系。

600 多家全球領軍企業下周四 (15 日) 將在「灣芯展」上集結，涵蓋設計、製造、封測、材料全鏈條。