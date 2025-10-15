5兆美元資產潛能讓外資「愛台」！貝萊德看好資產「代幣化」 渣打持續發展財富中心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 15:28

首度舉辦的「台灣週」金融盛事於今（15）日上午舉行盛大開幕，全球金融界目光聚焦於此。全球最大資產管理公司之一貝萊德（BlackRock）副董事長 Sir Robert Fairbairn 親臨發表演說，他揭示全球資產管理領域的重大轉變，AI 的爆炸性增長帶動對基礎設施的強勁需求，並鼓勵投資人「 棄股」轉向多元化的資產。渣打則看好台灣的金融資產已超過 5 兆美元，投資者高度成熟。

AI驅動基建需求! 貝萊德：資產「代幣化」成新藍海 建議棄股轉向私人資產。（網路直播截圖）

Sir Robert Fairbairn 在演講中強調，全球資產管理領域正處於一場由 AI 創新所驅動的巨大轉變中。他指出，AI 的爆炸性增長對基礎設施，尤其是電力設施，產生了強勁的需求。

Fairbairn 提到：「AI 的騰飛需要穩固的基礎設施來提供電力。然而，建造必要的電力設施需要高度專業知識，許多傳統投資者往往力有未逮。」這為資產管理公司帶來了新的歷史機遇。貝萊德正積極透過將基礎設施項目變得更容易被更廣泛的投資者所接觸，從而實現投資的民主化。

在創新工具方面，Fairbairn 特別指出，貝萊德正引領資產代幣化（Asset Tokenization）的先驅，利用這項創新技術讓基礎設施項目能最終被更多投資者所接觸，大大提升流動性與可及性。這意味著過去僅限於大型機構投資者的私人資產，未來將能以更小、更具流動性的單位供一般投資人參與。

此外，為滿足 AI 時代的基礎設施需求，貝萊德也積極投資於數據中心、數位基礎設施、能源生產商等領域，並與微軟、MTX 等科技巨頭啟動基礎設施合作夥伴關係，共同投資於全球數據中心建設。

面對全球金融的不確定性與波動，Fairbairn 鼓勵投資者重新檢視資產配置，建議投資組合應從傳統股票轉向多元化的私人資產（Private Assets），尤其是歐洲和亞洲的基礎設施與房地產。

他建議，投資組合中私人資產的比重可考慮提高至 20% 至 30%。他觀察到，非美國投資者正尋求更分散的市場和資產，並將眼光投向英國的基礎設施融資以及印度的太陽能設施等項目。他強調，私人投資的長期性質，能為投資組合帶來更長期的投資視野與對抗市場波動的韌性，不應再只依賴單純的股票價值故事。

針對台灣市場，Sir Robert Fairbairn 給予高度讚譽，稱讚台灣的市場不僅充滿活力，更是建構投資組合的強大平台，其成功建立在穩健的治理、尖端科技與強韌的經濟體之上。

他鄭重表示：「我們非常興奮，即將在台灣發行第一檔 ETF。」此舉的目標是為台灣投資者提供進入資本市場的途徑，並將台灣企業與產業的成功透過資本市場的循環，回饋給廣大的投資者。他對與台灣的政策制定者和合作夥伴攜手，共同建設資本市場供應，表達了極大的期待。

另一場專題講座則由渣打集團大中華暨北亞區行政總裁徐仲薇主講，以「啟動台灣無限潛能，引領亞洲資產管理未來」為題，分享她超過 30 年實務經驗所累積的跨境財富管理與資產管理未來策略。

徐仲薇指出，從國際角度來看，台灣一直是亞洲最具吸引力的經濟體之一，其創業精神和在全球貿易中的關鍵地位，持續轉化為顯著的財富創造。台灣的金融資產已超過 $5 兆美元，投資者高度成熟。

她強調，目前有兩大趨勢正在重新定義財富管理：一是「世代轉變」：新一代投資者正擁抱新技術，並更加追求有目的的影響力投資。另一是「資產擴展」：傳統的流動金融資產正在擴大，涵蓋更重要的私人資產與另類投資。

徐仲薇認為，台灣擁有堅實的經濟基礎、成熟的資本市場、前瞻性的金融機構以及如「財管 2.0」等富有遠見的監管措施，這些優勢支持台灣擴大其市場能力，並深化與全球金融體系的整合。