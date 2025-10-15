鉅亨網新聞中心 2025-10-15 10:20

‌



創投界老兵、前創投公會秘書長蘇拾忠推出《新創籌資天龍八部》線上影音課程，共 80 堂課，從投資人角度出發，提供新創團隊完整的營運、財務及籌資提案指導，助團隊少走冤枉路。

創投老兵蘇拾忠不藏私 傳授「天龍八部」擺脫籌資苦海。(圖:截自PressPlay)

蘇拾忠去年底卸下公會職務後，並未停下輔導新創的腳步，應早安財經社長沈雲驄的鼓勵，將數十年經驗濃縮成一套 80 堂課的線上影音課程《新創籌資天龍八部》，已於 10 月 13 日正式在 PressPlay 平台開賣。

‌



這套課程的獨特之處，在於完全以「投資人的視角」設計，旨在為新創團隊提供包括營運模式、財務模型、以及籌資提案等面向的完整指導。蘇拾忠表示：「我希望新創團隊聽完課程後可以少走冤枉路。」

蘇拾忠自 2012 年參與國科會創新激勵計劃（FITI）至今，十餘年來始終致力於新創輔導。他指出，自己的身份已從過去的「投資的買方 (buy side)」轉變為協助「賣方 (sell side)」籌集資金，將長期的投資判斷經驗用於輔導創業家。

他特別提到，自己傾心提供諮詢輔導的熱忱，源自於對「造山者」胡定華先生的感召。蘇拾忠在建邦創投期間，師承胡定華先生，學到了投資與輔導新創公司的「技能」及「情懷」。胡定華先生的創投哲學是以 75% 資金投資在新創階段，剩下的 25% 則用於這些成功個案的後續追投，對蘇拾忠影響至深。