鉅亨研報 2025-10-15 09:39

一、量子運算熱潮席捲全球

【時事觀察】量子概念股點火！台積電、聯發科、鴻海都有沾邊？下一波黑科技行情來了？(圖:shutterstock)

AI 剛熱完，量子又成市場新寵。隨著 Google 推出突破性的「Willow 晶片」，宣告量子糾錯進入新里程碑，全球科技圈再度陷入追捧浪潮。從美國《國家量子行動計畫》到中國、日本的國家隊佈局，這場新世代「運算革命」正加速展開。

市場嗅到科技版圖重塑的氣味，也開始將焦點轉向「量子概念股」——那些有機會站在下一波黑科技浪潮頂端的企業。

二、台灣量子國家隊啟動：大廠搶先布局

外界普遍看好，台灣憑藉半導體製程優勢與完整供應鏈，有望在量子晶片封裝、量子演算法應用等關鍵環節中搶占先機。量子運算若成主流，這些企業將成最大受益者。

三、量子行情一觸即發？還是下一個泡沫？

然而，市場熱度往往伴隨風險。部分公司僅「沾量子邊」就股價暴衝，真實營收貢獻卻有限。量子電腦距離商業化仍需時日，技術挑戰、估值泡沫、政策變動都可能讓這場科技夢提前醒來。