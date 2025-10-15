【時事觀察】量子概念股點火！台積電、聯發科、鴻海都有沾邊？下一波黑科技行情來了？
一、量子運算熱潮席捲全球
AI 剛熱完，量子又成市場新寵。隨著 Google 推出突破性的「Willow 晶片」，宣告量子糾錯進入新里程碑，全球科技圈再度陷入追捧浪潮。從美國《國家量子行動計畫》到中國、日本的國家隊佈局，這場新世代「運算革命」正加速展開。
市場嗅到科技版圖重塑的氣味，也開始將焦點轉向「量子概念股」——那些有機會站在下一波黑科技浪潮頂端的企業。
二、台灣量子國家隊啟動：大廠搶先布局
台灣同樣沒有缺席。政府集結中研院、科技部與產業龍頭，成立「量子國家隊」，鎖定量子硬體、光量子與量子軟體三大領域。參與陣容橫跨產學界，包括鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW)、中華電(2412-TW)，以及半導體巨擘台積電(2330-TW)、日月光(3711-TW) 等。
外界普遍看好，台灣憑藉半導體製程優勢與完整供應鏈，有望在量子晶片封裝、量子演算法應用等關鍵環節中搶占先機。量子運算若成主流，這些企業將成最大受益者。
三、量子行情一觸即發？還是下一個泡沫？
然而，市場熱度往往伴隨風險。部分公司僅「沾量子邊」就股價暴衝，真實營收貢獻卻有限。量子電腦距離商業化仍需時日，技術挑戰、估值泡沫、政策變動都可能讓這場科技夢提前醒來。
