國寶變「金庫」！臺銀、故宮與造幣廠攜手3款限量「百年紀念金銀條塊」上市

為迎接故宮成立百年，臺灣銀行今（14）日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品。由董事長凌忠嫄與國立故宮博物院副院長黃永泰、中央造幣廠廠長葉牧青，一同在故宮主持上市發表會，三強聯手將故宮典藏文化藝術瑰寶以中央造幣廠精湛的鑄造工藝完美再現，打造為極具收藏價值的貴金屬珍品，不僅是對故宮百年傳承的致敬，更象徵「寶庫走向金庫」，結合文化藝術、工藝與金融輝煌之獻禮。

故宮百年紀念金銀條塊三款套組。（圖:臺銀提供）

本次發行三款紀念金銀條塊，設計靈感皆源自故宮院內珍藏的國寶與重要文物，各擁獨特魅力，不僅凝聚藝術價值，更承載富貴吉祥與世代綿延的祝福：

* 故宮百年—福祿百財 1 英兩紀念金條：以故宮人氣鎮館之寶「翠玉白菜」為主題，巧妙融合清乾隆年間的「粉彩福祿壽葫蘆瓶」圖案，集齊福祿 (葫蘆)、百財 (白菜) 等吉祥意涵，傳遞「福祿雙全、富貴綿延萬代」和諧圓滿之意。黃金成色千分之 999.9，重量 1 英兩 (31.1 公克)，限量 1,000 條，售價新台幣 152,000 元。但本商品不單獨銷售，需與連年有餘、龍傳萬代三款成套購買。

* 故宮百年—連年有餘 2 台錢紀念金條：設計取材自清乾隆年間的瓷器國寶—「霽青描金游魚轉心瓶」，象徵「金玉滿堂、吉慶有餘」的美好寓意，蘊藏「年年有餘」的深刻祝福。黃金成色千分之 999.9，重量 2 台錢 (7.5 公克)，限量 1,500 條，售價 39,800 元。

* 故宮百年—龍傳萬代 3 英兩紀念銀條：重現明朝永樂年間青花瓷名品—「青花穿蓮龍紋天球瓶」，鍍金三爪行龍金光燦然，熠熠生輝，氣勢磅礴，蘊含對榮耀延續與福澤綿延的美好祝願，寄託世代傳承的依託，亦承載對家族興旺與國運昌隆的期盼與深摯祝福。白銀成色千分之 999，重量 3 英兩 (93.3 公克)，限量 2,025 條，售價 12,900 元。