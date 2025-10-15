兆豐銀耕耘「夢寐以球」有成！迷你棒球人口倍增 秋賽72隊創紀錄+離島首次參賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 18:40

「兆豐銀行迷你棒球秋季大賽」決賽在高雄左訓中心開打，兆豐銀行董事長董瑞斌與總經理黃永貞更為賽事開球。（圖:兆豐提供）

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會長期深耕基層體育發展，除透過「夢寐以球，豐盛童年」公益球具計畫捐出 1300 組迷你棒球球具外，為提供喜愛棒球的小球員競技交流的舞台，11、12 日於高雄左營國家運動訓練中心舉辦的「兆豐銀行迷你棒球秋季大賽」U10 和 U8 的決賽，兆豐銀行董事長董瑞斌與總經理黃永貞更到場支持，為決賽開出漂亮好球，也為參賽選手加油。

董瑞斌指出，推廣迷你棒球能讓更多孩子從小接觸棒球運動，學習團隊合作、建立紀律與團隊合作的價值觀，比賽的勝負固然重要，但更珍貴的是小球員們敢於挑戰、勇於拼搏的精神，兆豐銀行與中華迷你棒球協會（WBSC）合作推動的「夢寐以球，豐盛童年」公益計畫，預定在 2 年內捐贈迷你棒球球具給全國 1,300 所國小，目前已贈送 757 所小學，讓孩子從棒球運動中找到自信與快樂，希望進一步帶動國內棒球人口的持續成長，為台灣棒球孕育更多的優秀選手。

本屆兆豐銀行迷你棒球秋季大賽賽事規模創歷年之最，全國共有 72 支隊伍組隊參賽，比起半年前的春季大賽（37 隊）幾乎是倍數成長。賽事一路從北、中、南、東 4 區分區預賽中各選出 U8 與 U10 的前兩名隊伍晉級全國決賽，最終兩個組別分別由台中小道奇白隊 (U8)、KEEP 棒球學院 A 隊 (U10) 奪冠，為今年秋季大賽劃下完美句點。

此外，除了從分區預賽晉級的 U8 與 U10 各 8 支球隊外，主辦單位中華迷你棒球協會還邀請 3 支外卡球隊參賽，包括 U8 高雄復興國小，U10 金門中正國小與桃園大園國小。中正國小更是賽事自 2017 年開打以來首支參賽的離島球隊。

本屆決賽場地也特別安排在左營國訓中心，這裡是台灣體壇培育國手的搖籃，決賽當天，左營國訓中心球場湧入熱情的觀眾，家長、教練與同學們在場邊高聲加油，小球員們在國家級場地揮灑汗水，每一次揮棒、滑壘都伴隨著震耳欲聾的掌聲與歡呼，讓孩子們在與國家代表隊相同的場地揮灑汗水，感受頂尖的運動氛圍，體驗到專屬於棒球的熱血氛圍與榮耀時刻。