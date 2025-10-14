鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為101.97元

search icon



Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為101.97元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.8元上修至4.9元，其中最高估值6.23元，最低估值4.5元，預估目標價為101.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.23(6.23)6.239.215.94
最低值4.5(4.5)3.8745.94
平均值4.94(4.9)4.985.285.94
中位數4.9(4.8)5.134.835.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值130.63億143.26億145.09億144.27億
最低值107.89億107.49億105.76億137.03億
平均值123.62億123.35億124.37億140.65億
中位數124.06億123.00億124.20億140.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.934.183.252.994.22
營業收入79.85億109.34億100.48億98.96億114.33億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

SCCO

