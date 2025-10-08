鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.73元，預估目標價為101.97元

search icon



Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.73元，預估目標價為101.97元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.64元上修至4.73元，其中最高估值6.23元，最低估值4.5元，預估目標價為101.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.23(6.23)5.89.214.85
最低值4.5(4.34)3.8744.85
平均值4.89(4.81)4.855.084.85
中位數4.73(4.64)4.674.734.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.59億138.38億134.85億137.03億
最低值107.89億107.49億105.76億134.19億
平均值122.99億121.70億122.26億135.61億
中位數123.36億123.00億123.86億135.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.934.183.252.994.22
營業收入79.85億109.34億100.48億98.96億114.33億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSCCO

