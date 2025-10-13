鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為101.97元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.73元上修至4.8元，其中最高估值6.23元，最低估值4.5元，預估目標價為101.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.23(6.23)
|5.8
|9.21
|4.85
|最低值
|4.5(4.5)
|3.87
|4
|4.85
|平均值
|4.9(4.89)
|4.89
|5.2
|4.85
|中位數
|4.8(4.73)
|4.94
|4.75
|4.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.59億
|138.38億
|145.09億
|137.03億
|最低值
|107.89億
|107.49億
|105.76億
|134.19億
|平均值
|123.16億
|122.26億
|123.72億
|135.61億
|中位數
|123.84億
|123.00億
|124.20億
|135.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|4.18
|3.25
|2.99
|4.22
|營業收入
|79.85億
|109.34億
|100.48億
|98.96億
|114.33億
詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
