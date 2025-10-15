鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技BWXT-US的目標價調升至202.5元，幅度約4.38%
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對BWX科技(BWXT-US)提出目標價估值：中位數由194元上修至202.5元，調升幅度4.38%。其中最高估值272元，最低估值145元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予BWX科技評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。
BWX科技今(15日)收盤價為202.58元。近5日股價上漲4.38%，標普指數下跌1.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
