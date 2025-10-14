經濟成長、工作卻消失了！高盛示警：AI開啟無就業時代
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周二 (14 日) 報導，高盛 (GS-US) 周一發布報告指出，美國可能進入「無就業型經濟成長」時代，也就是經濟持續擴張，但因 AI 提升生產力，不再創造相應的就業機會。
高盛分析師寫道：「近期經濟出現一個現象：雖然 GDP 強勁成長，但新增就業卻不多，這種情況未來幾年可能成為常態。」
報告指出，這種趨勢將持續下去，未來經濟成長的動能將主要依賴 AI 帶動的生產力提升，而非勞動力擴張。相較之下，人口成長趨緩與移民減少，使得勞動力供應成長相當有限。
分析師表示，就業市場已出現走弱訊號。近幾個月來，醫療保健產業以外的就業成長已轉為負值，且企業管理團隊愈來愈專注於運用 AI 來降低勞動成本，這種轉變恐將對長期招募造成壓力。
雖然科技取代勞工的憂慮並非新鮮事，但直到最近，這種破壞性影響才在數據中清晰浮現。
分析師寫道：「僅在過去幾年，AI 確實開始傷害最直接暴露於其影響的工作者就業前景，例如年輕科技工作者。」
他們補充，儘管目前整體影響仍相對溫和，但受 AI 衝擊最深的產業，就業成長已經出現負成長。
