信立出脫世紀*4020張股票 處分利益約4.39億元
鉅亨網記者黃皓宸
塑化股信立 (4303-TW) 今 (24) 日宣布，公司經董事長核決，進行投資組合調整，決議自本 (9) 月 2 日起至 24 日，處分世紀民生 (5314-TW) 普通股 4,020 張，每股均價為 110.9 元，交易總金額約 4.45 億元，處分利益為 4.39 億元。
信立表示，處分後，尚持有世紀民生股票 4,317 張，持股比率為 1.48%。
信立 8 月營收年增 550.95%，累計 1 至 8 月合併營收 6.93 億元，較去年同期 1.38 億元成長 402.7％。
展望未來，信立表示，將維持審慎樂觀看法，持續聚焦「產能升級、永續材料、國際拓展」三大核心戰略，藉生產基地優化與土地資產活化，強化自動化與效率導向的產能配置，以提升整體營運彈性與資源使用效益。
信立表示，除了加快製程智慧化與低碳升級，以提升產能利用率與產品穩定度外，也同步強化高機能與永續材料的研發，持續導入智慧穿戴、運動用品與高端家居等成長性應用市場。
