信立出脫世紀*4020張股票 處分利益約4.39億元

塑化股信立 ( 4303-TW ) 今 (24) 日宣布，公司經董事長核決，進行投資組合調整，決議自本 (9) 月 2 日起至 24 日，處分世紀民生 ( 5314-TW ) 普通股 4,020 張，每股均價為 110.9 元，交易總金額約 4.45 億元，處分利益為 4.39 億元。

展望未來，信立表示，將維持審慎樂觀看法，持續聚焦「產能升級、永續材料、國際拓展」三大核心戰略，藉生產基地優化與土地資產活化，強化自動化與效率導向的產能配置，以提升整體營運彈性與資源使用效益。