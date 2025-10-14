鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-14 17:34

‌



台股今 (14) 日開高走低，一度衝上 27507 點、達歷史新高，終場下挫 130 點，收在 26793 點，摜破 2 萬 7 千點大關與五日線，成交量也高達 6831 億元，三大法人全站賣方，外資大賣電子代工廠，神達 (3706-TW)、鴻海 (2317-TW)、泰金寶 - DR(9105-TW)、英業達 (2356-TW)，四家就高達 6.5 萬張。

外資賣超163億元 重砍4家電子代工廠6.5萬張 5天減碼台積電4.37萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人合計賣超 245.72 億元，外資賣超 163.49 億元，連 2 賣，投信賣超 19.75 億元，連 6 賣，自營商賣超 62.48 億元，連 2 賣；期貨方面，隨著台指期即將在明日結算，外資大減空單 5617 口，未平倉空單口數降至 27444 口。

‌



外資買超則青睞債券 ETF 與金控類股，前十檔中就有三檔債券 ETF，包括群益 ESG 投等債 0-5(00985B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)，合計達 7.7 萬張，也看好台新新光金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW) 與富邦金 (2881-TW)，張數至少達 8 千張以上。