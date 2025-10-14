皇翔再砸6.62億元搶進台達電690張每股持股成本960元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-14 19:55

上市建商皇翔 (2545-TW) 再以超過 6.62 億元資金買進台達電 (2308-TW) 股票 690 張，在此一投資理財金額之下，平均每股持股成本爲 960 元，雖然今 (14) 日台達電股價收跌且跌破千元大關，收盤價報 992 元，但皇翔在帳上仍有獲利。

皇翔董事長廖年吉。(鉅亨網記者張欽發攝)

皇翔在 9 月 12 日公告完成處分持股台積電 (2330-TW)410 張，戲劇性的變化是由帳面狂虧逾 7000 萬元到獲利出場，由賠到賺 7241 萬元。而皇翔今 (14) 日公告再於 9 月 22 日到今天止，出手砸超過 6.62 億元資金買進台達電 690 張，平均每股持股成本爲 960 元。

同時，皇翔目前手中仍持有 645 張台達電持股，金額約爲 6.22 億元，換算最新每股平均成本爲 964.15 元。

台達電在今天盤中以 1060 元改寫歷史新天價，收在 992 元，成交量達 21049 張，而以皇翔由 9 月 22 日到今天的 714 個交易日買進台達電股票 690 張，共砸了約 6.62 億元，以皇翔的每股持股成本 960 元計算，手中這筆對台達電的理財投資，在帳面上仍屬獲利。