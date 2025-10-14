AI需求激發HDD替代效應 NAND供應商加速轉進大容量Nearline SSD

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-14 16:54

研調機構 TrendForce 最新調查，AI 推理應用快速推升即時存取、高速處理海量數據的需求，促使傳統的硬碟 (HDD) 與固態硬碟 (SSD) 供應商積極供給大容量存儲產品。由於 HDD 市場正面臨巨大供應缺口，激勵 NAND Flash 業者加速技術轉進，投入 122TB、甚至 245TB 等超大容量 Nearline SSD 的生產。

記憶體IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 表示，HDD 產業正值技術換代的陣痛期，投資新一代熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術產線初期的高昂成本，不僅造成產能擴張瓶頸，也迫使供應商將費用轉嫁給客戶，導致每 GB 的平均售價 (ASP Per GB) 從過往的 0.012-0.013 美元，提高至 0.015-0.016 美元，削弱了 HDD 最核心的成本優勢。

相形之下，NAND Flash 透過 3D 堆疊技術的演進，產能提升速度遠快於 HDD。此外，隨著堆疊層數從上百層邁向 200 層以上或更高，晶圓的儲存位元密度不斷提升。預期 2026 年 2Tb QLC 晶片的產出將逐步放量，成為降低 Nearline SSD 成本的主力。

AI 推理工作負載涉及大量小型檔案的隨機讀取，以及對模型參數的快速調用。從效能角度分析，SSD 的 IOPS(每秒讀寫次數) 是 HDD 的數百甚至數千倍，其微秒級的延遲 (Latency) 更是 HDD 毫秒級延遲無法比擬的。而 SSD 在運作時無需馬達驅動磁盤，每 TB 的功耗遠低於 HDD。對於大型資料中心而言，改用 SSD 所節省的電費、冷卻成本以及機櫃空間，長期足以抵銷其較高的初始購置成本。

TrendForce 指出，待 HDD 產業的 HAMR 技術產線全面升級並達到規模經濟後，其生產成本將有優化空間，不過 NAND Flash 成本下降的速度及產能擴張彈性皆具結構性優勢。