鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 19:00

玉山金控 (2884-TW) 今 (14) 日盛大舉辦「2025 玉山 ESG 永續倡議行動」，董事長黃男州受訪時表示，將於 11 月正式推出「低碳轉型計畫」，為台灣及亞洲企業量身訂做減碳指標，協助不同產業在 2050 年順利達成淨零排放目標。玉山金控為台灣第一家通過 SBT 目標審查的金融機構，黃男州透露，去 (2024) 年已經提前達成範疇一 + 二的減碳 42% 目標，此外，玉山訂定 2027 年前自有獨棟建築必須 100% 符合綠建築標準，目前達標率約 77%。

玉山金2027全面綠建築達標率升至77% 11月將推「低碳轉型計畫」。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

黃男州說明，歐洲的 ESG 規範較為嚴謹，但若直接套用在亞洲新興市場，恐造成經濟發展受限，例如柬埔寨、緬甸、泰國、馬來西亞等國家，這些都是玉山銀行亞洲布局的重要市場，因此，玉山金投入一年多的時間研究低碳轉型計畫，其概念主要是將投融資分為 12 大類別，其中 8 類屬高碳排產業，計畫透過此架構，協助企業了解自身的減碳成熟度，進而訂定具體路徑。

玉山同時將企業分為 7 個等級指標，第 1、2 級為符合世界 ESG 最高標準，第 3、4 級可符合亞洲或台灣規範，5、6 級是有意識想做、尚不符合規範的企業，第 7 級是完全不符合玉山政策的企業，即代表不會給予任何投融資。

黃男州強調，「我們不是要排除高碳排產業，而是幫助他們一步步升級。」玉山將透過金融工具與顧問資源，引導企業從高碳邁向低碳，並確保資金流向真正致力減碳的企業。玉山會持續以永續金融支持企業轉型，透過綠債、永續連結貸款等工具，推動低碳經濟發展。

除了推出低碳轉型計畫，玉山金的「ESG 永續轉型平台」目前已匯聚微軟、IBM、工研院等 28 家顧問機構及超過 400 家企業夥伴。黃男州表示，該平台能協助企業從資訊揭露、第三方確信、綠色製造到數位轉型等各面向找出解方，據統計，1 至 8 月間協助逾七成企業解決永續轉型中的實際困難。

他進一步指出，玉山金範疇一與二的碳排已提前達標，根據 SBT 科學基礎減碳倡議要求，玉山需於 2030 年前減少 42% 的碳排，但截至 2024 年底已減 48.6%，提前完成目標；玉山金同時規劃 2027 年所有自有獨棟建築達成綠建築標準，目前達標率約 77%，此外，2030 年在台全面使用再生能源。