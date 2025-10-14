鉅亨研報 2025-10-14 16:14

一、AI 雲端戰局升溫：OpenAI 合作掀震撼

【時事觀察】甲骨文綁上OpenAI！3,000億美元合作背後，AI雲端贏家真的確定了嗎？ (圖:shutterstock)

AI 雲端戰火再起，全球焦點全落在甲骨文（Oracle, ORCL-US）與 OpenAI 的「史詩級合作案」。這筆長達五年、總值高達 3,000 億美元的雲端合約，讓甲骨文正式躍升 OpenAI 核心供應鏈。

CEO 艾里森強調，OpenAI 每年支付 600 億美元「當然可能」，市場立即嗅到 AI 基礎建設的龐大金流機會。從過去落後的雲端挑戰者，到如今與輝達、微軟並列的 AI 巨頭陣營，甲骨文的轉型速度令人震驚。



二、雲端榮景背後：毛利率驚現「隱藏黑洞」

不過，市場熱度下也藏著疑慮。甲骨文雖宣稱雲端訂單高達 4,550 億美元、暴增逾 3 倍，但最新數據顯示，AI 雲端業務毛利率僅 14%，遠低於市場預期。

輝達 GPU 供不應求、租金高漲，使甲骨文的 AI 業務獲利空間被大幅壓縮，甚至傳出部分專案處於虧損狀態。加上未來兩年資本支出預計暴增至 354 億美元，自由現金流可能轉負，讓「AI 雲端龍頭」的稱號多了幾分壓力。

三、估值飆高、現金流吃緊：AI 豪賭能撐多久？

今年以來，甲骨文股價一度暴衝至 327 美元、年漲逾 8 成，成為 AI 題材最亮眼的個股之一。然而，華爾街警告其本益比高達 42 倍、遠超同業，一旦 OpenAI 合作未能如預期穩定貢獻獲利，估值修正壓力恐將引爆。

投資圈最關注的關鍵，在於甲骨文是否能在「高成本＋低毛利」的雙重夾擊下，持續維持 AI 雲端增長勢頭，抑或只是短暫的題材爆發？