居家修繕龍頭特力屋將登錄興櫃 啟動4個轉型工程衝獲利

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-14 18:22

‌



亞洲最大貿易集團特力 (2908-TW) 旗下子公司特力屋 (7867-TW) 將於 16 日登錄興櫃，推薦證券商認購價格為 58 元，特力表示，目標 3 年內完成上市櫃掛牌，而後市將持續擴大社區管家服務、擴大自有品牌商品銷售、積極開設社區店、優化現有電商平台等，來挹注營收和獲利動能。

特力總裁暨特力屋董事長何湯雄(右)和特力屋總經理張栢青(左)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，此為集團 30 年來首次將子公司進行拆分公開發行，特力屋興櫃是意義非凡的里程碑，也將從賣商品進化為賣服務。

‌



何湯雄提到，台灣居家修繕市場已出現三大趨勢，包括老屋改建帶動第三方修繕需求增加、平均家戶人口數減少但家戶數增加，以及老齡化社會使年長者居住需求更受重視等。

特力集團董事長李麗秋進一步表示，這次啟動興櫃，希望特力屋這個已成立 30 年的品牌，透過進入資本市場有更強韌的體質，永續經營並持續為台灣家戶提供專業溫暖的服務。

何湯雄強調，興櫃後啟動四個特力屋轉型升級工程，第一，由原先環繞都會週邊創建大型賣場，轉為切入社區或縣市鄉鎮開設小型店面，藉此更貼近消費者，第二，推出社區管家專業服務模式，透過到府服務更密切連結顧客，第三，強化自有品牌商品，並規劃以體驗取代銷售，提升獲利能力，目前自有品牌商品占比已達 20%，第四，優化現有電商平台操作界面，串連線上線下導流引客，成為居家裝修電商領導品牌。

何湯雄也提到，目標是自有商品每年占比增加 3-5% 的速度成長，由於自有品牌的毛利率明顯高於一般商品，有利獲利，而社區管家服務則目標每年每位管家可創造約 700 萬元的業績。

特力屋總經理張栢青進一步說明，特力屋是台灣第一個也是目前營業規模最大的 DIY 居家修繕賣場，營業範圍涵蓋全台甚至遍及澎湖、金門離島，目前營運大型店 28 家、小型社區店 35 家、獨立居家商場 1 家，合計共有 63 家特力屋和 1 家桃園南崁特力家居，年底前預計再新開 2 家社區店。