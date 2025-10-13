〈房產〉全台戶長人數暴增還變年輕 年增近45萬人主要原因爲稅賦與貸款

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-13 11:15

‌



全台房市冷風吹不停，但戶長卻變多還變年輕。房仲根據內政部不動產資訊平台資料，統計全國與六都的戶長人數及平均年齡，今年首季全台戶長人數突破 971 萬人，與去年同期相比，暴增近 45 萬人。究是其主要原因爲稅賦與貸款。

全台戶長人數暴增還變年輕 年增近45萬人主要原因爲稅賦與貸款。(鉅亨網記者張欽發攝)

房價相對高昂的六都，戶長人數也全面成長，其中以新北市增加 8.2 萬人最多，台北市僅增 1.4 萬人，居六都之末。

‌



而過去隨高齡社會來臨節節攀升的戶長平均年齡，則終止上揚逆勢回春。今年首季全台戶長的平均年齡比去年同期少了 0.25 歲，六都當中，以台中市變年輕的程度最明顯，少了 0.46 歲，台北市則是唯一持續老化的都會，今年第一 季戶長平均年齡，較去年同期微增 0.14 歲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，全台戶長變多變年輕，近年的三大政策是關鍵。首先是「新青安助無殼成家」，新青安政策的相對低利、拉高額度與延長年期，提升了無殼小資族進場籌碼，且新青安在打炒房的大環境下，仍受政府保障，累計新青安上路至今，撥貸戶數已超過 13 萬戶，讓不少青年從無殼蝸牛晉升為有房屋主，也使屋主平均年齡返老還童。

再者，「囤房稅促開枝散葉」，囤房稅 2.0 於 2024 年上路、2025 年開徵，使多屋族的持有稅負明顯增加。由於囤房稅 2.0 需本人、配偶或直系親屬實際設籍，才能享有自住優惠稅率，因此不少多屋家庭便「開枝散葉」，將子女戶籍遷到原本未設籍的住宅，催生出許多「幼齒戶長」，帶動戶長人數增長並拉低平均年齡。

還有「社宅租補帶動分戶」，近年政府積極推動社會住宅及租金補貼，因申請社宅需檢視本人、配偶、戶籍內直系親屬的房產及所得條件，所以不少對社宅需求高的小資青年，便選擇「獨立自主」與父母分戶；另外租金補貼擴大辦理，分租型的套雅房亦可申請，單身青年補貼還有加碼，鼓舞許多邁入成年的學生獨立租屋分戶設籍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台北市的戶長人數增加較少，戶長的平均年齡也持續老化，主要是因首都的房價水準高居全台之冠，即使有新青安相助，小資青年仍難在首都落地生根，導致北市雖有大量青年就業，但購屋時多半選擇「脫北」轉往新北、桃園等地，使台北市的戶長人數增幅受限，屋主結構也更偏重於所得較佳的中高齡族群。