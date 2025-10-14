鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 10:10

AI 浪潮席捲全球之際，處於風暴中心的 OpenAI 正以一系列天量採購訂單震動科技與金融界，這家 AI 巨頭周一 (13 日) 再傳重大動作，打算未來四年與晶片設計公司博通合作，部署 10GW 客製化晶片及網路設備。

1兆再加3500-5000億鎂！OpenAI虧百億還不斷下訂單 專家：把供應商綁成「債務共同體」（圖：Shutterstock）

這項最新協議疊加其近月已簽署約 1 兆美元晶片與資料中心採購訂單，意味著 OpenAI 恐須額外支出 3500 億至 5,000 億美元，以滿足建構 AI 基礎設施的龐大需求。

‌



這場「買買買」背後，市場最關切的問題浮現，因 OpenAI 今年虧損料將虧損約 100 億美元，如何支撐巨大資本開支讓外界相當好奇

高盛前銀行家、《彭博資訊》專欄作家 Matt Levine 以「世界級金融工程」形容 OpenAI 的融資策略，其核心是利用「瘋狂願景」與「說服力」，將供應商命運與自身深度綁定，讓錢的問題自己解決」。

Levine 說：「如果你欠銀行 100 美元是你的問題，欠博通 5000 億、欠每家科技巨頭數千億，那就是他們的問題。」他的觀察直指 OpenAI 的「金融煉金術」，其與晶片廠商的合作遠非簡單現金交易。

以 OpenAI 與超微的協議為例，表面是購買 900 億美元 GPU，實則是超微向 OpenAI 發行認股權證，若超微因 OpenAI 的大規模採用股價上漲，OpenAI 持有的潛在股份價值將與採購成本抵消，近乎「免費」獲得算力。這種「股權換採購」模式，將硬體銷售轉化為股權綁定，使超微的長期估值與 OpenAI 的基礎設施成長深度掛鉤。

OpenAI 跟輝達的合作則更顯巧妙，後者打算向 OpenAI 投資 1000 億美元，資金反哺後者購買自家晶片，形成「循環收入」，供應商投入最終以收入形式回流。

但這些精巧設計難掩資金缺口的嚴峻。根據高盛分析，若計入與輝達共建資料中心、「星際之門」專案等未來資本承諾，OpenAI 明年總資金需求將飆升至約 1140 億美元，其中 75% 依賴外部股權與債務融資，自身收入僅佔 17%。即便以目前營運成本，明年的基礎設施開支也需要 350 億美元，遠超過每年約 130 億美元的收入。

更令人咋舌的是 OpenAI 的長期野心。執行長奧特曼向員工透露，目標到 2033 年建成 250GW 算力，以現行標準需耗資逾 10 兆美元。

對此 DA Davidson 分析师 Gil Luria 對 OpenAI 財務能力持懷疑態度，並直言稱 OpenAI 根本没有能力兌現這些承诺，OpenAI 延續了「矽谷假戲真做到成功」的邏輯，靠願景吸引資源。

這場豪賭的本質，是以 AI 顛覆性前景為槓桿，撬動整個科技生態投入。從博通股價因合作消息飆漲 11%，到輝達、超微的深度綁定，供應商已用行動投票。