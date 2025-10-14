〈美股盤後〉美中貿易戰降溫 道瓊回彈超580點 台積電ADR飆近8%
鉅亨網編譯羅昀玫
在美國總統川普淡化美中貿易對峙，並表示「一切都會好起來！」後，美股週一 (13 日) 自上週五暴跌中回彈，四大指數全面反彈。黃金與白銀創歷史新高。
AI 題材再度提振市場信心，OpenAI 與博通 13 日達成策略性合作協議，博通暴漲近 10%，帶動晶片股飛升，台積電 ADR 飆近 8%。
美國總統川普上週五威脅將對所有中國商品徵收「100% 的懲罰性關稅」，導致美股蒸發約 2 兆美元市值。
他週日緩頰稱：「別擔心中國，一切都會好起來！ 我非常尊敬的習主席只是情緒一時失控。他不希望中國陷入蕭條，我也不希望。美國想幫助中國，而不是傷害它！」
北京當局則為稀土及設備出口管制辯護，稱此「並非全面禁止」對全球產業鏈的實際影響「極為有限」。同時，中方也呼籲美國「停止以加徵關稅相威脅」。
隨著美國政府關門進入第二週，市場仍面臨不確定性，原定週三公布的消費者物價指數 (CPI) 將延後至 10 月 24 日發布。
零售銷售、批發物價等數據也可能推遲，導致市場與聯準會 (Fed) 缺乏最新經濟資訊。投資人聚焦聯準會主席鮑爾週二的演說，內容將涉及經濟前景與貨幣政策。
美股週一 (13 日) 主要指數表現
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭報喜回暖。Meta (META-US) 上漲 1.47%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.97%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.20%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.71%。
費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 漲 0.77% ；博通 (AVGO-US) 飆漲 9.88%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.88%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 4.54%；高通 (QCOM-US) 大漲 5.38%；美光 (MU-US) 飆漲 6.15%。
台股 ADR 全線翻高。台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 7.99%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 6.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.14%。
企業新聞
博通 (AVGO-US) 暴漲近 10% 報每股 356.70 美元，刷新自 4 月 9 日以來的單日最大漲幅紀錄。
博通宣布與 ChatGPT 開發商 OpenAI 攜手合作，計畫共同打造並部署總容量達 10 吉瓦 (GW) 的客製化 AI 加速器與運算系統。依協議內容，OpenAI 將負責設計，博通則負責開發與建置，相關設備預計於 2026 年下半年開始部署，並於 2029 年底前完成。
半導體龍頭 ASML 與台積電也將於近日公布財報，成為科技股後續走勢的關鍵觀察點。
特斯拉 (TSLA-US) 強彈 5.42% 至每股 435.90 美元，上海超級工廠已啟動第四季度增產計畫，以應對需求回升。特斯拉 9 月中國製造銷量年增 2.8%，終止連兩月下滑，並開始交付新款六座車型。
雲端軟體大廠甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 勁揚超過 5%，該公司將於本週在拉斯維加斯舉行 AI 主題活動，市場預期將公布更多生成式 AI 應用策略。
另一方面，彭博報導，華納兄弟探索公司 (WBD-US) 已拒絕派拉蒙 Skydance 提出的每股約 20 美元收購提案，此舉可能迫使後者考慮提高報價或採取敵意收購，此消息帶動華納兄弟股價跳升近 4%。
華爾街分析
澳洲聯邦銀行外匯銷售主管 Tim Kelleher 指出，市場氣氛略顯緊張，但從美中關係的最新發展來看，川普似乎再次上演「TACO」(川普總是臨陣退縮) 的一幕，態度明顯轉趨溫和。
德銀全球宏觀研究與主題策略主管 Jim Reid 則表示，市場普遍認為這更像是雙方的談判策略。他預期，隨著初期震盪逐漸平息，投資人將開始提高對美中最終達成協議的預期。
