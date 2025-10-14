今年更熱鬧！專家：加密貨幣春天Q4開啟 獲三大「順風組合」加持

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 08:00

‌



隨著今年最後一季拉開序幕，加密貨幣投資者正步入熟悉的「收穫季」。自 2013 年以來，第四季平均報酬率高達 79%，今年市場情緒似乎已提前呼應這一歷史規律。

今年更熱鬧！專家：歷史趨勢、Fed放鴿及現貨ETF加持 加密貨幣「春天」Q4開啟（圖：Shutterstock）

CoinDesk Indices 最新報告指出，聯準會 (Fed) 政策轉向、法人參與度飆升及美國監管動量，預計將這項「季節性強勢」重演。

Fed 上月降息決定將基準利率拉至近三年最低，為市場注入了避險暖流，法人緊追在後，今年第三季美國比特幣 (BTC) 與以太幣 (ETH) 現貨 ETF 的資金流入總額突破 180 億美元，上市公司持有的比特幣數量已佔總供應量的 5% 以上。

山寨幣領域同樣熱鬧，逾 50 家上市公司在資產負債表中納入非比特幣代幣，其中 40 家是上季剛加入的「新玩家」。

比特幣在今年第三季收漲 8% 至 11.4 萬美元，主要受上市公司持續採用的推動。隨著市場預期 Fed 將進一步降息，加上比特幣作為「貨幣貶值對沖工具」的吸引力上升，CoinDesk Indices 預計漲勢將延續至年底。

但今年的「加密春天」不只比特幣唱主角，以太幣今年第三季飆漲 66.7%，逼近 5000 美元歷史新高，動力來自大額增持與 ETF 資金流入，但其後續走勢關鍵看 11 月的 Fusaka 升級，若成功提升可擴展性與網路效率，以太幣作為鏈上金融基礎的地位將進一步鞏固，尤其是在低風險 DeFi 領域。

Solana 以大規模企業收購與創紀錄的生態營收，季增 35%。新推出的交易所交易產品 (ETP) 與 Alpenglow 升級，讓其定位成「高吞吐量 DApp 層」，精準契合機構對效率的追求。

瑞波幣 (XRP) 今年來上漲近 37%，投資人正關注 Ripple 穩定幣 RLUSD 的全球擴張，若順利的話有更多 DeFi 協議將接入瑞波帳本，提升其實用性。

整體市場的熱度在指數中可見一斑，追蹤 20 種高流動性數位資產的 CoinDesk 20 指數今年第三季漲超 30%，跑贏比特幣，涵蓋中等市值資產的 CoinDesk 80 與 CoinDesk 100 也錄得強勁回報，說明投資人對整個加密生態的興趣正擴散。