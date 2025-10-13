鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-13 21:32

‌



中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日公告 9 月營收 243.84 億元，月減 1.4%、年減 8.8%；第三季營收 850.96 億元，季減 13.6%、年減 14.1%；累計前三季營收 2417.82 億元，年減 11.7%。中鋼認為，鋼材需求有逐漸自谷底反彈之勢。

中鋼9月營收243.84億元月減1% 鋼材需求逐漸自谷底反彈。(鉅亨網資料照)

中鋼表示，美國自 232 等關稅宣布以來，鋼材進口數量減少，部分鋼材庫存應已見低點，買方出現補庫以及急單需求，中國政策嚴控新產能、壓縮落後產能並推動削減產量，鋼材未來可能較為吃緊，加上越南等東南亞國家在基建、工業園區與大型交通工程加速推動，鋼材需求有較顯著成長。

‌



以 9 月出貨來看，中鋼說明，9 月集團出貨 82.3 萬噸，較目標 80 萬噸多 2.3 萬噸，也較 8 月 79.2 萬噸，增加 3.1 萬噸。其中，中鋼出貨 61.4 萬噸，較目標 60.5 萬噸多 0.9 萬噸；中龍出貨 20.9 萬，較目標量 19.5 萬噸多 1.4 萬噸。