中鋼再生鋼材需求旺 前9月接單超過去年整年創新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-17 16:17

中鋼 (2002-TW) 表示，再生料鋼品的市場需求持續增加、接單量逐年成長，今年截至 9 月，再生料鋼材接單量更已達 5.7 萬公噸，不僅超越去年一整年、突破歷年新高，年增幅度達 62%。

中鋼再生鋼材需求旺 前9月接單超過去年整年創高。(圖：中鋼提供)

中鋼表示，隨著歐盟透過碳邊境調整機制 (CBAM) 政策，針對國外進口的高碳排產品徵收關稅，也透過公共採購制度鼓勵歐盟境內優先使用高再生比材料，進而帶動國內外業者對高再生料鋼品的需求大幅提升。

中鋼表示，再生料鋼材接單量逐年成長，從 2022 年約 1 萬公噸、2023 年約 2.6 萬公噸至 2024 年約 4.8 萬公噸，今年截至 9 月的統計接單量已達 5.7 萬公噸，不僅超越去年一整年，突破歷年新高，顯示再生料鋼品的市場需求持續增加。

因應全球減碳趨勢與符合國際大廠相繼要求供應商再生材鋼材需求，中鋼於 2021 年至 2024 年陸續推出高再生料鋼品，以鍍鋅類為主，應用於電腦、家電、伺服器及傢俱等終端產品。

中鋼也持續超前部署，將再生料鋼品的供應範圍擴大涵蓋條線、熱軋、冷軋、鍍鋅及電磁鋼等鋼種，將再生料鋼材應用擴大至建築螺栓、自行車零組件、汽車鈑金及電動車馬達等產品。

截至目前，中鋼共計取得 14 張高再生料鋼品 UL 2809 證書，再生材含量包括 RC12 至 RC90，不僅充分發揮鋼鐵百分之百可回收再利用的優異特性，也擴大本身綠色低碳鋼材供料範圍，滿足客戶對於各種不同再生料鋼品的需求。