中鋼10月、Q4盤價開平高盤迎旺季 鋼市供需邁向再平衡
鉅亨網記者彭昱文 台北
中鋼 (2002-TW) 今 (18) 日召開盤價會議，進入第四季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，國際鋼價整體呈現平穩或向上態勢，考量不同產業面臨的競爭環境各異，10 月內銷產品每公噸上漲 500 元，第四季則開平盤。
總經來看，美國關稅政策不確定性趨緩，終端觀望氣氛改善。9 月 17 日聯準會降息 0.25%，並預期年底仍有降息的機會，有助帶動大宗商品需求；台灣方面，科技產品出口暢旺，汽車貨物稅補助擴大刺激消費。
鋼市方面，鐵礦砂價格突破每公噸 105 美元，冶金煤上漲至每公噸 185-190 美元區間，煤鐵原物料行情走揚，有助支撐全球鋼價，美國熱軋行情於每公噸 900 美元左右震盪；歐洲市場暑休後需求回溫，加上貿易防衛措施限制進口額度，當地熱軋出廠價呈現緩步上行。
中國大陸 9 月初活動後，鋼廠逐步復產，短期供給壓力增加，寶鋼 10 月平板類產品以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤上漲每公噸 10 美元，國際鋼價整體呈現平穩或向上態勢。
中鋼表示，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，10 月月盤及第四季季盤產品以平高盤開出，並持續依據下游客戶產業特性推動多元方案，提振接單動能、拓展市場契機。
