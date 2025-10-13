營收速報 - 漢唐(2404)9月營收72.57億元年增率高達102.35％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為455.38億元，累計年增率30.93%。
最新價為851元，近5日股價下跌-3.95%，相關其他電子下跌-3.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-826 張
- 外資買賣超：-69 張
- 投信買賣超：-750 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|72.57億
|102%
|23%
|25/8
|59.05億
|65%
|-3%
|25/7
|60.73億
|52%
|5%
|25/6
|57.94億
|55%
|16%
|25/5
|49.82億
|28%
|24%
|25/4
|40.09億
|7%
|5%
漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
