鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.78元，預估目標價為315元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.52元上修至18.78元，其中最高估值20.03元，最低估值17.04元，預估目標價為315元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.03(20.03)
|31.36
|37.89
|最低值
|17.04(17.04)
|21.01
|37.89
|平均值
|18.68(18.51)
|27.27
|37.89
|中位數
|18.78(18.52)
|28.01
|37.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20,140,000
|36,182,000
|40,777,000
|最低值
|19,060,000
|20,550,000
|40,777,000
|平均值
|19,640,000
|32,792,430
|40,777,000
|中位數
|19,713,000
|35,100,000
|40,777,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|19.35
|15.72
|11.59
|5.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,584,227
|16,957,971
|14,632,772
|12,649,189
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)目標價調升至311元，幅度約5.07%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)目標價調升至296元，幅度約5.34%
- 〈台股開盤〉九月魔咒變靈藥 不畏「晶片五五分」再向2萬6發起挑戰
- 盤中速報 - 美時(1795)急拉3.22%報273.0元，成交13,374張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇