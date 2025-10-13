search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至18.78元，預估目標價為315元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.52元上修至18.78元，其中最高估值20.03元，最低估值17.04元，預估目標價為315元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.03(20.03)31.3637.89
最低值17.04(17.04)21.0137.89
平均值18.68(18.51)27.2737.89
中位數18.78(18.52)28.0137.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值20,140,00036,182,00040,777,000
最低值19,060,00020,550,00040,777,000
平均值19,640,00032,792,43040,777,000
中位數19,713,00035,100,00040,777,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS19.3515.7211.595.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,584,22716,957,97114,632,77212,649,189

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

